Honda ra mắt xe ga cao cấp "vượt mặt" cả SH350i

Honda Forza 350 Special Edition vẫn giữ nguyên nền tảng của dòng xe tay ga cao cấp vốn đã rất được ưa chuộng, với khối động cơ mạnh mẽ eSP+ cùng hàng loạt công nghệ thông minh. Tuy nhiên, điểm khác biệt nổi bật nhất của phiên bản đặc biệt này là thiết kế thể thao độc quyền và các trang bị cao cấp hơn.

Ngoại hình xe được khoác lên một bộ tem đồ họa thể thao đầy cá tính, phối màu đen chủ đạo kết hợp cùng chi tiết màu vàng sang trọng. Đặc biệt, hệ thống giảm xóc sau đã được nâng cấp lên loại cao cấp đến từ thương hiệu nổi tiếng thế giới Ohlins, mang lại khả năng vận hành ổn định và cảm giác lái thể thao hơn hẳn.

Về sức mạnh, xe vẫn sử dụng động cơ eSP+ dung tích 329.6 cc, 4 van, sản sinh công suất tối đa 29.2 mã lực và mô-men xoắn 31.5 Nm. Xe được trang bị hệ thống làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-FI, hộp số tự động CVT, cùng với các công nghệ hỗ trợ an toàn hiện đại như hệ thống kiểm soát độ bám đường HSTC, phanh ABS cho cả bánh trước và sau.

Honda Forza 350 Special Edition còn sở hữu nhiều tiện ích đáng chú ý như màn hình hiển thị kết hợp analog và LCD kỹ thuật số, hệ thống khóa thông minh Smart Key tích hợp điều khiển từ xa, cổng sạc USB Type-C nằm trong hộc chứa đồ phía trước, và kính chắn gió có thể điều chỉnh điện.

Tính thực dụng cũng được đảm bảo với hộc chứa đồ dưới yên có dung tích hơn 40 lít, đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm cả đầu. Xe sử dụng mâm trước 15 inch và mâm sau 14 inch, chiều cao yên ở mức 780 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Honda Forza 350 Special Edition hiện đã chính thức mở bán tại thị trường Thái Lan với mức giá 207,000 baht - khoảng 168 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Xe cũng chỉ giới hạn 500 xe được bán ra, nên có lẽ việc mua xe cũng không phải là dễ dàng.