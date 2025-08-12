Bộ đôi SUV 7 chỗ giảm giá cả trăm triệu đồng từ Hyundai

Khi thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã quyết định tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng cho hai mẫu SUV 7 chỗ cao cấp Hyundai Santa Fe và Hyundai Palisade.

Hyundai Palisade có giá giảm đến 159 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi diễn ra từ đầu tháng 7 đến hết tháng 8/2025 của Hyundai bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Hyundai Palisade. Điều này có nghĩa người dùng sẽ tiết kiệm được khoản tiền từ 107 triệu đến 159 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản xe.

Hyundai Palisade hiện có 4 phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, phiên bản Palisade Exclusive 6 - 7 chỗ có giá đề xuất từ 1,469 đến 1,479 tỷ đồng, trong khi phiên bản Palisade Prestige 6 - 7 chỗ có giá từ 1,559 đến 1,589 tỷ đồng. Với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ, khách hàng sẽ được giảm giá từ 146,9 triệu đến 158,9 triệu đồng khi mua xe trong thời gian khuyến mãi, điều này tạo cơ hội tốt cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV đa dụng chất lượng.

Trong khi đó, Hyundai Santa Fe thế hệ mới cũng đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản được bán với giá niêm yết từ 1,069 đến 1,365 tỷ đồng.

Để thu hút khách hàng, đơn vị phân phối đã triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ giúp người mua tiết kiệm từ 106,9 đến 136,5 triệu đồng. Ngoài ra, một số đại lý còn đưa ra các gói ưu đãi giá kèm quà tặng nhằm tăng tính cạnh tranh. Đặc biệt, mẫu Santa Fe bản tiêu chuẩn hiện được rao bán với mức giá chỉ 855 triệu đồng, giảm 214 triệu so với giá niêm yết của hãng. Tuy nhiên, mức giảm này chỉ áp dụng cho một số ít xe Santa Fe bản Exclusive sản xuất năm 2024.

Hyundai Santa Fe thậm chí giảm giá đến 214 triệu đồng cho một số phiên bản.

Hyundai Thành Công đang tích cực thực hiện các chính sách kích cầu cho bộ đôi SUV này trong bối cảnh doanh số bán hàng của Hyundai Palisade và Hyundai Santa Fe từ đầu năm 2025 không khả quan. Cụ thể, Palisade chỉ đạt doanh số 260 xe sau 5 tháng, tương đương hơn 50 xe mỗi tháng, trong khi Hyundai Santa Fe ghi nhận 1.136 xe, tức khoảng 200 xe mỗi tháng, giảm mạnh so với mức trung bình trên 500 xe/tháng trong năm 2024.

Việc tung ra các chương trình ưu đãi và giảm giá được xem là giải pháp cần thiết để duy trì sức hút cho bộ đôi SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Hàn Quốc, đặc biệt khi các thương hiệu khác cũng đang chạy đua khuyến mãi nhằm cải thiện doanh số trong bối cảnh sức mua vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng.