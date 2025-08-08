Siêu tay ga Honda X-ADV 2026 trình làng - chiếc "SUV 2 bánh" đắt ngang ô tô

Vào ngày 6 tháng 8 năm 2025, Honda đã chính thức giới thiệu mẫu X-ADV 2026 – một chiếc xe tay ga phân khối lớn mang phong cách phiêu lưu (Adventure Scooter) với thiết kế và định hướng hoàn toàn khác biệt. Kể từ lần đầu tiên ra mắt vào năm 2017, X-ADV không đơn thuần chỉ là một chiếc tay ga, mà là mẫu xe đã tái định nghĩa lại ngành công nghiệp xe hai bánh nhờ khái niệm "SUV hai bánh". Mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành một trong những dòng xe bán chạy nhất của Honda tính đến thời điểm hiện tại.

Ở phiên bản 2026, Honda vẫn giữ nguyên bản sắc đặc trưng của dòng xe này – đó là sự kết hợp giữa tính linh hoạt, tiện dụng của xe tay ga với sức mạnh và khả năng vận hành của một chiếc mô tô địa hình thực thụ. Ngoài ra, xe còn được làm mới về mặt thẩm mỹ với màu sơn thân xe mới và đặc biệt là ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, phản ánh cam kết phát triển bền vững của hãng.

Cùng điểm qua hành trình phát triển của Honda X-ADV

Thế hệ đầu tiên (2017–2020)

Khi lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2017, X-ADV đã gây bất ngờ cho giới yêu xe với ý tưởng kết hợp giữa tính tiện lợi của một chiếc xe tay ga với khả năng chinh phục địa hình của dòng Adventure. Xe được trang bị động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 745cc – phát triển từ mẫu NC750X – cho công suất tối đa 54,8 mã lực. Hệ thống truyền động sử dụng hộp số ly hợp kép DCT – điểm nổi bật giúp xe chuyển số mượt mà ở cả chế độ tự động và thủ công.

Khung xe và hệ thống treo được thiết kế để thích nghi với các cung đường gồ ghề thực sự, với bánh căm và giảm xóc hành trình dài, đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trên cả đường phố lẫn địa hình.

Thế hệ thứ hai (2021–2025)

Bước sang năm 2021, X-ADV được nâng cấp toàn diện với thiết kế ngoại hình mạnh mẽ hơn, mang phong cách Adventure rõ rệt hơn. Động cơ được điều chỉnh lại, nâng công suất lên 58,6 mã lực. Xe được trang bị hệ thống điều khiển bướm ga điện tử (Ride-by-Wire) cùng 4 chế độ lái khác nhau: Standard (tiêu chuẩn), Sport (thể thao), Rain (trời mưa) và Gravel (địa hình sỏi đá). Ngoài ra, người dùng còn có thể tự thiết lập chế độ lái riêng (User Mode).

X-ADV thế hệ này còn được trang bị màn hình hiển thị TFT hiện đại, có thể kết nối với điện thoại thông minh thông qua hệ thống Honda RoadSync, nâng cao trải nghiệm lái xe thông minh và tiện nghi hơn.

Thế hệ X-ADV 2026 – nổi bật với màu sắc mới và định hướng phát triển bền vững

Phiên bản 2026 của X-ADV vẫn tiếp tục sử dụng cấu trúc động cơ và các công nghệ tiên tiến từ thế hệ trước, nhưng được làm mới bằng màu sơn mới và chú trọng hơn đến tính thân thiện với môi trường. Một trong những điểm đáng chú ý là việc Honda đã sử dụng vật liệu Durabio – một loại nhựa sinh học làm từ nguyên liệu tự nhiên chiết xuất từ ngô – để sản xuất các chi tiết vỏ nhựa bên ngoài.

Không những vậy, Honda còn giảm thiểu các công đoạn sơn phủ truyền thống, giúp giảm lượng khí CO2 thải ra trong quá trình sản xuất. Đây được xem là bước đi quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu của Honda: sử dụng 100% vật liệu bền vững vào năm 2050.

Honda X-ADV 2026 vẫn sử dụng khối động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng dung tích 745cc. Xe có thể đạt công suất cực đại 56,6 mã lực và sử dụng hộp số DCT 6 cấp tương tự thế hệ trước. Đi kèm với đó là hệ thống giảm xóc trước hành trình ngược đường kính 41mm và phía sau là giảm xóc Pro-Link kết hợp gắp nhôm.

Xe cũng được đảm bảo an toàn bởi hệ thống phanh đĩa kép heo phanh 4 piston dạng radial và phanh đĩa đơn sau kèm hệ thống ABS kênh đôi an toàn. Các trang bị hiện đại vẫn bao gồm: màn hình TFT, hệ thống kết nối Honda RoadSync, Ride-by-Wire, các chế độ lái phù hợp mọi loại địa hình