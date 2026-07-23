So sánh Kia Seltos và Honda HR-V: Thiết kế thể thao và trang bị vượt trội

Ngoại thất

HR-V và Seltos là 2 mẫu xe có thiết kế thể thao, bắt mắt nhất so với phần còn lại của phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ. Nếu Seltos gây ấn tượng với kiểu dáng mang phong cách SUV với tạo hình góc cạnh thì HR-V lại sở hữu các mảng cơ bắp khỏe khoắn, năng động.

Kia Seltos mang tới một mẫu xe mang tới bề ngoài trẻ trung và thể thao vượt trội so với Honda HR-V. Mẫu SUV B từ KIA cũng sở hữu kích thước các chiều trội hơn so với Honda HR-V tạo nên sự ấn tượng khi di chuyển trên đường.

Bù lại dòng xe từ Nhật có được các trang bị vượt trội hơn với đèn pha tự động bật/tắt và điều chỉnh góc lái, những tính năng này không có trên Kia Seltos.

Cả hai xe đều được trang bị tương đương nhau với hệ thống đèn chiếu sáng LED, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện, có anten vây cá hiện đại.

Kia Seltos và Honda HR-V đều sở hữu cụm la-zăng 17 inch tạo khả năng ổn định và linh hoạt khi di chuyển trên các địa hình khác nhau.

Một điểm nhấn đáng chú ý ở phần ngoại thất của Seltos 1.4 Premium là nửa trên thân xe được sơn đen bóng tương phản độc nhất phân khúc, khách hàng chỉ thường bắt gặp trên những mẫu xe gầm cao hạng sang.

Về phía Honda HR-V, phần hông có kiểu dáng lai Coupe với phần mái vuốt thấp về sau đi kèm là tay nắm cửa nằm ở trụ C độc nhất trong phân khúc.

Đuôi xe của Kia Seltos và Honda HR-V đều mang phong cách trẻ trung nhưng có sự khác biệt rõ rệt, phù hợp với từng nhóm khách hàng SUV đô thị.

Kia Seltos sở hữu đuôi xe vuông vức, khỏe khoắn với cụm đèn hậu LED hình chữ “C” bo góc, kết hợp dải chrome và ốp cản bạc giả ống xả tạo cảm giác mạnh mẽ, chắc chắn.

Trong khi đó, Honda HR-V lại mang phong cách hiện đại, mềm mại với đuôi xe bo tròn theo xu hướng coupe, cụm đèn hậu LED liền mạch kéo ngang giúp xe nổi bật và sang trọng hơn khi di chuyển ban đêm.

Nội thất

Không gian nội thất của Kia Seltos Luxury có được sự sang trọng vượt trội hơn hẳn nhờ hệ thống ghế lái được bọc da hoàn toàn, trong khi Honda HR-V G vẫn sử dụng ghế nỉ.

Cả hai xe đều được trang bị vô lăng bọc da mềm mại, cho cảm giác sang trọng trong khoang lái đi kèm các nút bấm tích hợp.

Mẫu xe nhà Kia còn được trang bị đồng hồ lái 7 inch và màn hình giải trí 10,25 inch có kích thước vượt trội so với màn hình 8 inch trên Honda HR-V.

Kia cũng có thêm gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động trong khi Honda HR-V không được bổ sung.

Khoang hành lý của Honda HR-V có dung tích 437 lít khi sử dụng hàng ghế sau và có thể mở rộng lên 1.462 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ hai. HR-V còn có một lốp dự phòng tiết kiệm không gian dưới sàn khoang hành lý.

Trong khi khoang hành lý của Kia Seltos có dung tích 433 lít, là con số lý tưởng cho xe crossover hạng B. Người dùng có thể gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 4:6 để mở rộng không gian khi cần.

Trên phiên bản Kia Seltos Luxury sử dụng chất liệu ghế bọc da cao cấp thay vì nỉ như HR-V. Ghế lái của hai xe đều hỗ trợ chỉnh điện, ghế phụ chỉnh cơ.

Hàng ghế thứ hai trên Seltos và HR-V có chức năng gập chỉnh điện theo tỷ lệ 60:40 để gia tăng thể tích khoang hành lý, mở rộng sức chứa đồ khi đi xa. Hàng ghế sau có thêm cửa gió điều hoà mang đến không gian thoáng đãng.

Xét về tính thẩm mỹ thì Honda HR-V “lép vế” hơn nhưng mẫu xe Nhật Bản lại sở hữu trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama phục vụ cả 2 hàng ghế. Trong khi đó, đối thủ Hàn chỉ có cửa sổ trời cho hàng ghế trước.

Hệ thống giải trí

Cả hai xe đều được trang bị một số tính năng tiện nghi như sau:

- Chìa khoá thông minh

- Khởi động nút bấm

- Kết nối Apple CarPlay/Android Auto

- Hệ thống âm thanh 6 loa

- Đàm thoại rảnh tay

- Kết nối AUX/USB/Bluetooth

- Radio AM/FM

- Khởi động từ xa

Kia Seltos có màn hình giải trí kích thước lớn hơn đối thủ và cũng được trang bị điều hòa 2 vùng độc lập trong khi Honda HR-V chỉ có 1 vùng điều hòa, cả hai đều sử dụng điều hòa điều chỉnh độc lập.

Bù lại thì Honda HR-V được trang bị hệ thống Honda Connect cho phép người sử dụng có thể kết nối và quản lý xe ở bất cứ đâu một cách linh hoạt.

Hệ thống an toàn

Cả hai xe đều được trang bị một số tính năng an toàn như sau:

- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD

- Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA

- Cân bằng điện tử VSC, ESP

- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc

- Cảm biến lùi

- Camera lùi

- Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix

Honda còn được trang bị thêm Honda Sensing mang tới sự vận hành an toàn vượt trội hơn so với Kia Seltos. Honda HR-V cũng nhỉnh hơn Seltos với 4 túi khí thay vì chỉ có 2 túi.

Động cơ

Kia Seltos trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5G mới, sản sinh công suất công suất 113 mã lực tại 6,300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4,500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Riêng bản cao cấp nhất 1.5 Turbo GT-Line là cỗ máy 1.5 Turbo kết nối hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, cho công suất cực đại 158 mã lực tại 5,500 vòng/phút cùng momen xoắn cực đại lên đến 253 Nm tại 1,500 - 3.500 vòng/phút.

Honda HR-V bản L và G lắp máy xăng 1.5 lít hút khí tự nhiên công suất 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Bản hybrid có tên e:HEV RS, trang bị hệ truyền động hybrid gồm máy xăng 1.5 công suất 105 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện công suất 129 mã lực. Xe còn có thêm một mô-tơ khác làm nhiệm vụ máy phát điện, cung cấp năng lượng cho pin và mô-tơ dẫn động.

Lựa chọn Kia Seltos và Honda HR-V tốt hơn?

Như vậy, cả hai xe Honda HR-V và Kia Seltos đều có tầm giá bán tốt đáp ứng được cả về thẩm mỹ, không gian và các trang bị tiện nghi, an toàn hấp dẫn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang ưu tiên chiếc xe phù hợp cho những gia đình có nhu cầu di chuyển hàng ngày với thiết kế trẻ trung và tiện ích đầy đủ thì Kia Seltos là một lựa chọn phổ biến trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Còn nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe linh hoạt cho di chuyển đô thị, có chi phí cao nhưng nhưng đáp ứng được nhiều trang bị hơn và ưu tiên thiết kế thể thao, hiện đại thì có thể cân nhắc Honda HR-V.