Honda SH 150i hai màu giá 235 triệu đồng

Honda SH 150i Vetro nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy có hai bản là màu xanh dương Blue Sapphire và xanh lục Green. Đại diện Cub House, đơn vị phân phối dòng xe này tại TP HCM cho biết, nhiều khách hàng muốn sở hữu cả hai màu xanh trên một xe nên cửa hàng tạo ra bản độ này. Xe chỉ thay đổi màu sơn bên ngoài so với nguyên bản, các chi tiết còn lại giữ nguyên.

Bản Green - Sapphire kết hợp màu xanh lục ở phần thân trước và xanh dương ở thân sau, bản Sapphire - Green thứ tự đảo ngược.

Dàn áo màu xanh lục và xanh dương đều là hàng chính hãng do Honda Italy phát triển. Cơ sở độ trộn hai phần áo rồi tạo sự liền lạc giữa hai màu bằng lớp sơn nối ở sàn để chân. Trên xe nguyên bản, phần ốp từ thân xe kéo dài đến sàn để chân và vè phía trước màu đen.

Mẫu SH độ có thêm một số decal trang trí ở hông và mặt nạ phía trước. Mỗi xe được đánh số thứ tự từ 1 đến 200 (cũng là giới hạn số bản độ có ở thị trường Việt). Mâm bản Sapphire - Green có màu xanh dương, bản Green - Sapphire màu đen bóng.

Dàn áo trên mẫu xe SH độ giữ nguyên đặc tính bán trong suốt như thủy tinh. Bằng mắt thường, người dùng có thể nhìn thấy các chi tiết bên trong như hệ thống dây điện, khung sườn, liên kết giảm xóc...

Màu xanh lục Vetro Green được Honda phát triển dựa trên cảm hứng từ Sky, mẫu xe ga 50 phân khối sản xuất tại nhà máy của Honda ở Atessa, Italy, ra đời từ 1996. Màu xanh dương Vetro Blue là lựa chọn mới của hãng cho khách hàng châu Âu trong 2026.

Riêng dàn áo màu xanh dương được làm từ vật liệu polyme chất lượng cao với độ trong suốt khoảng 80%. Trong quá trình nấu chảy và tạo hình nhựa cho dàn áo, một lượng nhỏ hạt thủy tinh siêu mịn được hòa trộn thêm, theo Honda Moto Roma. Những hạt thủy tinh nhỏ bên trong dàn áo hoạt động như lăng kính khúc xạ ánh sáng. Dưới ánh mặt trời, lớp thủy tinh có thể tạo ra hiệu ứng lấp lánh như bề mặt nước.

Bản độ Honda SH 150i màu xanh "hai trong một" giữ nguyên các trang bị tiêu chuẩn như đèn chiếu sáng LED, đồng hồ tốc độ TFT, phanh ABS hai kênh, chìa khóa thông minh... Động cơ của xe dung tích thực 157 phân khối, công suất 16,9 mã lực, mô-men xoắn 14,9 Nm, đạt chuẩn Euro 5 với mức tiêu thụ nhiên liệu 2,2 lít/100 km. Xe đi kèm công nghệ kiểm soát lực kéo, ngắt động cơ tạm thời.

Giá bán 235 triệu đồng của Honda SH 150i độ tương tự các bản 150i Vetro một màu nguyên bản. Xe chủ yếu hướng đến người chơi mạnh tài chính, ưa xe độc, lạ và ưu tiên hàng nhập khẩu. So với mẫu SH 160i của Honda Việt Nam (95-104,3 triệu đồng) với trang bị tương đương, bản độ của SH 150i đắt hơn gấp đôi.