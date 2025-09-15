Thích SUV hạng C, nên chọn Honda CR-V hay Mazda CX-5?

Honda CR-V được phân phối với 4 phiên bản khác nhau, có giá đề xuất dao động từ 1,029-1,259 tỷ đồng. Trong khi đó, Mazda CX-5 có giá mềm hơn hẳn, với 7 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết từ 749-979 triệu đồng. Cả hai mẫu xe này đều là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV hạng C với những điểm mạnh riêng biệt.

Về ngoại thất

Honda CR-V 2025 và Mazda CX-5 2025 đều mang đến những nâng cấp rõ nét về thiết kế, mỗi mẫu xe lại theo đuổi một phong cách riêng biệt. Honda CR-V 2025 nổi bật với vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng hơn thế hệ trước nhờ lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn và cụm đèn pha LED thích ứng liền mạch. Trong khi đó, Mazda CX-5 2025 lại thu hút bằng tạo hình 3D sắc nét và triết lý “Artful Design” (thiết kế nghệ thuật) đậm chất mỹ thuật Nhật Bản hiện đại.

Nếu CR-V hướng đến sự tinh tế với đuôi xe gọn gàng, đèn hậu LED thiết kế mới và loại bỏ chi tiết “gù lưng” cũ, thì CX-5 tạo ấn tượng bằng cụm đèn trước LED kiểu “đôi mắt”, lưới tản nhiệt xếp tầng cùng các chi tiết sơn đen thể thao ở bản Sport.

Về trang bị, CR-V có camera và radar Honda Sensing ẩn sau lôgô mới, la-zăng 18 inch kết hợp lốp 235/60R18, tay nắm cảm biến đồng màu thân xe và cốp sau điện thông minh có thể tự động đóng khi người dùng rời xa. Ngược lại, CX-5 sở hữu nhiều lựa chọn mâm, có camera 360, gương chiếu hậu sấy điện và cảm biến va chạm đa điểm phía sau, mang đến cảm giác an toàn khi lùi xe.

Cả hai mẫu xe đều có thiết kế đèn hậu LED tinh xảo và hệ thống ống xả mới — Honda CR-V sử dụng ống xả elip mạ crom, còn Mazda CX-5 trang bị ống xả kép mạnh mẽ, giúp hoàn thiện diện mạo hiện đại, thể thao cho từng mẫu xe.

Về nội thất

Nội thất của Honda CR-V 2025 có thiết kế mang phong cách tinh tế, hiện đại, lấy cảm hứng từ Civic mới, trong khi Mazda CX-5 2025 giữ kiểu dáng tối giản nhưng sang trọng, nổi bật nhờ sử dụng da Nappa cao cấp ở bản Exclusive – một điểm cộng hiếm thấy trong phân khúc dưới 1 tỷ đồng.

Về hệ thống hiển thị và giải trí, CR-V trang bị màn hình kỹ thuật số 10,2 inch (hoặc 7 inch ở bản thấp) kết hợp màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, trong khi CX-5 sử dụng màn hình cảm ứng 8 inch và dàn âm thanh Bose 10 loa, mang đến trải nghiệm âm thanh vòm cao cấp; riêng bản Hybrid của CR-V có hệ thống 12 loa Bose, các bản còn lại là 8 loa.

Về tiện nghi ghế ngồi, CR-V có ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí, hàng ghế gập linh hoạt, còn CX-5 nổi bật với các tính năng cao cấp như sưởi ghế, làm mát ghế, sưởi vô-lăng và sưởi hàng ghế sau – rất phù hợp với vùng khí hậu lạnh.

Về không gian, CR-V có lợi thế với hàng ghế thứ 3 có thể gập 50:50, mở rộng khoang hành lý cho các chuyến đi xa, trong khi CX-5 chỉ có 2 hàng ghế nhưng lại được đánh giá cao về độ rộng rãi và thoải mái cho 3 người lớn ngồi phía sau. Cả hai mẫu xe đều được trang bị điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây, phanh tay điện tử, cốp sau rảnh tay và nhiều cổng sạc tiện ích cho người dùng. Điểm nhấn đặc biệt ở CX-5 là khả năng cách âm vượt trội nhờ khung xe gia cố và cửa kính 2 lớp ở cửa trước, giúp không gian cabin yên tĩnh hơn đáng kể.

Có thể nói, ở góc độ nội thất, nếu Honda CR-V 2025 ghi điểm với thiết kế công nghệ cao, trang bị đầy đủ và tính linh hoạt với 3 hàng ghế, thì Mazda CX-5 2025 chinh phục người dùng bằng chất liệu cao cấp, nhiều tiện ích sưởi/làm mát và khả năng cách âm ấn tượng trong phân khúc.

Động cơ và trang bị an toàn

Honda CR-V 2025 nổi bật với công nghệ an toàn Honda Sensing, gồm nhiều tính năng tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ và giảm thiểu chệch làn đường, đèn pha thích ứng tự động và cảnh báo xe phía trước khởi hành. Xe còn có cảm biến va chạm trước sau, cảnh báo chống buồn ngủ, tự động khóa cửa khi ra khỏi vùng cảm biến, hỗ trợ quan sát làn đường Lanewatch và camera 360 độ, mang đến sự an toàn toàn diện cho người dùng.

CR-V có hai tùy chọn động cơ: máy xăng 1.5 tăng áp 188 mã lực và bản hybrid e:HEV 2.0 công suất 204 mã lực, với bản AWD dẫn động 4 bánh tăng trọng lượng nhưng không thay đổi sức mạnh, còn bản hybrid sử dụng hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước, kết hợp nguyên lý nối tiếp và song song để tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Trong khi đó, Mazda CX-5 2025 được trang bị gói an toàn i-Activsense cao cấp với bộ 3 radar hiện đại giúp đo khoảng cách, hỗ trợ phanh, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang, xuất hiện đầy đủ từ bản Luxury trở lên, còn bản Deluxe có các tính năng cơ bản hơn. CX-5 sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.0L phun xăng trực tiếp, công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp cho khả năng vận hành mượt mà và hiệu quả.

Honda CR-V 2025 tập trung vào công nghệ hỗ trợ lái hiện đại và động cơ hybrid mạnh mẽ, trong khi CX-5 2025 chú trọng trang bị an toàn tiên tiến và vận hành ổn định với động cơ truyền thống. Tất nhiên, CX-5 không có tùy chọn động cơ Hybrid như CR-V.

Đánh giá chung

Honda CR-V 2025 và Mazda CX-5 2025 đều mang đến những nâng cấp ấn tượng với thiết kế và trang bị phù hợp từng phong cách riêng biệt, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của khách hàng. CR-V ghi điểm với công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing, động cơ hybrid mạnh mẽ và tính linh hoạt cao nhờ hàng ghế thứ ba.

Trong khi CX-5 nổi bật với chất liệu nội thất cao cấp, nhiều tiện ích sưởi/làm mát và khả năng cách âm vượt trội. Giá bán của CX-5 mềm hơn, phù hợp với người dùng tìm kiếm xe sang trọng nhưng trong tầm giá hợp lý, còn CR-V hướng đến khách hàng ưu tiên công nghệ hiện đại và đa dụng.