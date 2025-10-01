Ra mắt Honda CR-V phiên bản kỷ niệm 30 năm, giá từ 690 triệu đồng

Honda CR-V 30th Anniversary Glory Edition vừa chính thức trình làng tại Trung Quốc với 11 phiên bản, giá niêm yết từ 185.900 – 249.900 NDT (khoảng 690 – 928 triệu đồng). Nhờ ưu đãi từ đại lý, giá thực tế có thể thấp hơn.

Khác với châu Âu – nơi Honda giới thiệu CR-V Dream Pod Concept thiên về trải nghiệm phiêu lưu, phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Trung Quốc tập trung vào những nâng cấp thực tế.

Về ngoại thất, Honda CR-V 30th Anniversary Glory Edition gần như giữ nguyên thiết kế, bổ sung hai màu sơn mới Misty Green (xanh) và Modern Gray (xám). Lưới tản nhiệt lục giác, cụm đèn pha mảnh và đèn hậu chữ L vẫn được duy trì. Tuy nhiên, bản kỷ niệm không có huy hiệu hay logo riêng đánh dấu cột mốc 30 năm.

Về nội thất, khoang cabin xe thay đổi rõ rệt với màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch tích hợp Honda CONNECT 4.0, hỗ trợ giọng nói và cá nhân hóa. Các nút vật lý bên trái màn hình được lược bỏ, bảng táp-lô tinh chỉnh gọn gàng, hiện đại hơn. So với bản CR-V đang bán tại Việt Nam (màn 7–9 inch, hệ điều hành cũ), đây là nâng cấp đáng kể.

Về an toàn, CR-V 30th Anniversary Glory Edition được trang bị gói Honda Sensing 360+ thế hệ mới, kết hợp radar, camera, bản đồ độ phân giải cao và định vị GNSS. Hệ thống hỗ trợ kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn chính xác và cho phép lái xe rảnh tay trong thời gian ngắn, ngay cả khi vào cua.

Động cơ xe vẫn giữ nguyên tùy chọn hiện hành. Bản xăng dùng máy 1.5L tăng áp (188 mã lực, 240 Nm, hộp số CVT). Bản hybrid kết hợp động cơ 2.0L (146 mã lực) và mô-tơ điện 181 mã lực, tổng mô-men xoắn 335 Nm, hộp số E-CVT.

Phiên bản kỷ niệm 30 năm không mang tính đột phá, nhưng tập trung vào công nghệ, an toàn và tiện nghi – những yếu tố phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày, đồng thời củng cố vị thế của Honda CR-V tại thị trường Trung Quốc.