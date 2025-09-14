Hyundai Tucson bất ngờ xuất hiện chạy thử trên phố

Mặc dù nguyên mẫu của Tucson được ngụy trang kỹ lưỡng khi chạy thử dưới điều kiện thời tiết nóng bức ở Châu Âu, nhưng hình dáng cơ bản và một số chi tiết thiết kế quan trọng vẫn dễ dàng nhận thấy.

Hyundai Tucson được "khoác ngụy trang".

Khác với phiên bản hiện tại có thiết kế bo tròn và các đường gân sắc nét, Tucson mới dường như mang phong cách vuông vắn hơn. Nắp capo phẳng và hình chữ nhật kết hợp với cản trước thẳng đứng tạo nên một diện mạo mới mẻ.

Trong khi mẫu xe hiện tại tích hợp cụm đèn pha vào lưới tản nhiệt sâu và rộng, Tucson thế hệ mới sẽ có thiết kế khác biệt với lưới tản nhiệt được đặt ở giữa phần đầu xe. Cụm đèn pha, được lộ rõ dưới lớp ngụy trang, cho thấy Tucson mới sẽ tiếp tục sở hữu thiết kế đèn pha chia đôi.

Một số đường nét thiết kế của Hyundai Tucson lộ diện.

Góc nhìn bên hông của xe cho thấy vòm bánh xe tròn trịa và thiết kế gương chiếu hậu ấn tượng. Chiếc SUV này cũng có thiết kế phần cửa sổ sắc nét, với cột chữ A màu đen gợi nhớ đến mẫu xe người anh em lớn hơn, Santa Fe. Tuy nhiên, cửa hậu của Tucson có vẻ ít thẳng đứng hơn so với Santa Fe. Với phần ốp đuôi xe rộng rãi, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu Tucson có áp dụng thiết kế đèn hậu gây tranh cãi của Santa Fe hay không.

Theo các báo cáo, Tucson thế hệ thứ năm sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect mới nhất của Hyundai, được phát triển dựa trên nền tảng Android Automotive. Hệ thống này cung cấp quyền truy cập tích hợp vào Google Maps, trợ lý nhận diện giọng nói của Google và cửa hàng ứng dụng Google Play.

Mẫu Hyundai Santa Fe hiện tại.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về tùy chọn động cơ của xe. Tại Úc, dòng xe hiện tại bao gồm động cơ xăng bốn xi-lanh hút khí tự nhiên 2.0 lít và động cơ hybrid 1.6 lít. Trước đó, Hyundai Úc đã loại bỏ lựa chọn động cơ tăng áp 1.6 lít khỏi danh mục sản phẩm. Để so sánh, Kia Sportage hiện có tùy chọn động cơ diesel tăng áp 2.0 lít.

Được biết, Tucson vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai. Tính đến cuối tháng 7/2025, Hyundai đã bán được 4.340 xe Tucson tại Việt Nam, cao hơn 43 chiếc so với mẫu xếp thứ hai là Accent, vốn đạt 4.297 xe.