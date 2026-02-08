So sánh Honda CR-V và Mazda CX-5: Lựa chọn xe nào tốt hơn?

Cả hai dòng xe trên có rất nhiều phiên bản lựa chọn, đặc biệt CR-V mới đây còn được bổ sung thêm phiên bản mới hiện đại, tăng số lượng bản tùy chọn lên tới 5 bản. Dòng xe CR-V có giá dao động từ 930 triệu đồng tới 1,25 tỷ đồng.

Mazda CX-5 có nhiều phiên bản lựa chọn hơn, giá bán xe cũng mềm hơn. CX-5 có tất cả 7 phiên bản, giá niêm yết từ 749-979 triệu đồng. Xét về giá mà nói, CX-5 có nhiều lợi thế, đổi lại, CR-V lại có những lợi thế đáng để các đối thủ “toát mồ hôi”.

Về ngoại thất

CR-V thế hệ mới chuyển sang phong cách thanh lịch và sang trọng hơn với lưới tản nhiệt lục giác, hệ thống đèn LED thích ứng và thiết kế liền mạch ở cả đầu lẫn đuôi xe. Kích thước tổng thể của CR-V 2026 được gia tăng đáng kể, giúp không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn so với trước.

Ngược lại, Mazda CX-5 thế hệ mới theo đuổi phong cách thể thao và giàu cảm xúc với cụm đèn LED tạo hình sắc sảo như đôi mắt. Lưới tản nhiệt 3D xếp tầng cùng bộ mâm 19 inch giúp CX-5 trông khỏe khoắn và cá tính hơn.

Thân xe CX-5 sử dụng những đường nét mềm mại theo triết lý Kodo, tạo hiệu ứng ánh sáng liền mạch khi di chuyển. Phần đuôi xe CX-5 nổi bật với ống xả kép mạ chrome, mang lại cảm giác thể thao và cao cấp hơn đời cũ.

Về nội thất

Bên trong khoang lái, CR-V 2026 thể hiện rõ sự hiện đại khi thừa hưởng thiết kế từ Civic mới. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số lớn, màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto. Các tiện nghi như điều hòa 2 vùng, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh và cấu hình ghế linh hoạt giúp CR-V phù hợp với gia đình.

Trong khi đó, Mazda CX-5 tập trung mạnh vào trải nghiệm người lái với triết lý lấy con người làm trung tâm. Vô-lăng sưởi, màn hình HUD và ghế ngồi theo cấu trúc SkyActiv mang lại tư thế ngồi thoải mái hơn. Khả năng cách âm và độ êm ái của CX-5 cũng được cải thiện nhờ khung gầm và hệ thống treo mới.

Hàng ghế sau CX-5 rộng rãi, tiện dụng với bệ tỳ tay, cổng sạc USB và khoang hành lý lớn khoảng 505 lít. Hệ thống âm thanh Bose 10 loa giúp CX-5 tạo lợi thế rõ rệt về cảm giác cao cấp.

Động cơ và an toàn

Về động cơ, CR-V chiếm ưu thế với hai lựa chọn gồm xăng 1.5 turbo và hybrid e:HEV 2.0. Phiên bản hybrid mang lại hiệu suất cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ cơ chế vận hành thông minh. CX-5 chỉ sử dụng động cơ xăng 2.0 hút khí tự nhiên nhưng bù lại cho cảm giác lái mượt mà và ổn định.

Honda CR-V thế hệ mới sở hữu gói an toàn Honda Sensing với đầy đủ công nghệ hỗ trợ người lái như phanh tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù. Đồng thời gói công nghệ này còn có camera 360 độ trên bản cao, cảm biến trước sau và các cảnh báo an toàn, thể hiện định hướng can thiệp chủ động bằng công nghệ.

Đáp lại, New Mazda CX-5 trang bị gói i-Activsense tập trung vào hỗ trợ tự nhiên với cảnh báo người lái nghỉ ngơi DDA, phanh thông minh trước sau và kiểm soát hành trình thông minh, nhấn mạnh sự ổn định và an tâm khi vận hành hàng ngày.

Đánh giá tổng thể

Nhìn chung mỗi dòng xe đều có những ưu thế chung. Honda CR-V thế hệ mới phù hợp với nhóm khách hàng gia đình nhờ thiết kế thanh lịch, không gian rộng rãi, đa dạng lựa chọn động cơ và hệ thống an toàn thiên về công nghệ.

Mazda CX-5 lại hấp dẫn người dùng đề cao cảm xúc lái với ngoại hình thể thao, nội thất giàu chất cao cấp và khả năng vận hành mượt mà, ổn định. Mỗi mẫu xe theo đuổi một triết lý riêng, khiến lựa chọn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu sử dụng và gu trải nghiệm của người dùng.