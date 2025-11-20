Những xe hybrid được người dùng Việt ưu tiên lựa chọn

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10/2025, tổng doanh số xe mới của các thành viên VAMA đạt 37.910 xe, tăng 24% so với tháng trước đó, tương đương 7.222 xe. Đặc biệt, lượng tiêu thụ xe hybrid vẫn giữ đà tăng trưởng, mặc dù tốc độ đã chậm lại so với tháng 9/2025.

Toyota Innova Cross là mẫu xe hybrid bán chạy nhất trong tháng vừa qua.

Doanh số xe hybrid tăng trưởng 5 tháng liên tiếp

Trong tháng 10, doanh số xe hybrid đạt 1.397 xe, tăng 1,9% so với tháng 9, nhưng thấp hơn so với mức tăng 5,9% của tháng trước và 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đây là tháng thứ 5 liên tiếp doanh số xe hybrid tăng trưởng.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo một đại lý ô tô Nhật Bản tại TP. HCM, số lượng mẫu mã xe hybrid tại Việt Nam vẫn còn hạn chế so với xe động cơ đốt trong, và giá bán cũng cao hơn khiến thị phần xe hybrid vẫn khiêm tốn. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường đang tăng lên, cùng với các chương trình ưu đãi giảm giá từ các hãng và đại lý đã tạo sức hút cho dòng xe này.

Ngoài những mẫu xe hybrid đã nổi tiếng như Toyota Corolla Cross HEV, Suzuki XL7 Hybrid và Honda CR-V e:HEV RS, trong tháng 10, nhiều phiên bản hybrid của các mẫu xe như Toyota Camry, Honda Civic và Toyota Yaris Cross HEV cũng được giảm giá mạnh đến hàng chục triệu đồng nhờ hỗ trợ lệ phí trước bạ từ nhà phân phối.

Honda CR-V e:HEV RS thế hệ mới cũng đang rục rịch về Việt Nam.

Xe hybrid Nhật tiếp tục chiếm lĩnh thị trường

Về doanh số từng mẫu xe, Toyota dẫn đầu với 822 xe hybrid bán ra, chiếm gần 60% thị phần, có nghĩa trong số 10 người Việt mua xe hybrid, có 6 người chọn xe của Toyota. Hai mẫu xe hút khách nhất của hãng Nhật Bản gồm Toyota Innova Cross HEV và Toyota Corolla Cross HEV, với doanh số gần 300 chiếc.

Honda đứng thứ hai với 316 xe hybrid được bàn giao trong tháng 10, trong đó mẫu Honda CR-V e:HEV RS chiếm hơn 50% doanh số. Mẫu Honda HR-V e:HEV RS cũng ghi nhận sự tăng trưởng với hơn 100 xe tiêu thụ, tăng 42 xe so với tháng trước.

Mặc dù Suzuki vừa bổ sung mẫu Suzuki Fronx với tùy chọn hybrid, doanh số của hãng trong tháng 10 chỉ đạt 249 xe, tương đương tháng trước, với chủ yếu đến từ mẫu XL7 Hybrid.

Doanh số các mẫu xe hybrid bán ra trong tháng 10.

Xét theo từng mẫu xe, Toyota Innova Cross HEV dẫn đầu với 287 xe bán ra, tiếp theo là Toyota Corolla Cross HEV và Suzuki XL7 Hybrid. Tính chung mười tháng đầu năm 2025, tổng doanh số xe hybrid tại Việt Nam đạt 11.182 xe, tăng 4.110 xe, tương đương 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù xe Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế về số lượng và doanh số trong phân khúc hybrid, áp lực cạnh tranh đang gia tăng khi các thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD và Lynk & Co liên tục ra mắt các mẫu xe mới. Dự báo nhu cầu xe hybrid tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt khi chính sách thuế ưu đãi cho dòng xe này được áp dụng