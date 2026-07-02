Hơn 13.600 xe Hyundai Tucson tại Việt Nam được triệu hồi để sửa lỗi

Hyundai Thành Công (HTV) vừa triển khai chương trình triệu hồi 13.620 xe Hyundai Tucson để kiểm tra và cập nhật phần mềm của hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (Forward Collision-Avoidance Assist - FCA). Chương trình bắt đầu từ ngày 29/6 và kéo dài đến ngày 29/6/2035.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Ninh Bình trong khoảng thời gian từ ngày 2/10/2024 đến ngày 2/6/2026. Theo thông báo từ hãng, nguyên nhân xuất phát từ phần mềm điều khiển camera phía trước của hệ thống FCA được cài đặt thông số dự báo nguy cơ va chạm nhạy hơn mức tối ưu.

Điều này khiến hệ thống trong một số tình huống giao thông có thể phát cảnh báo và chủ động kích hoạt phanh sớm hơn dự kiến. Dù được thiết kế nhằm tăng cường khả năng phòng tránh va chạm, phản ứng quá nhạy của hệ thống có thể ảnh hưởng đến cảm giác lái và sự thoải mái của người sử dụng.

Để khắc phục, Hyundai sẽ cập nhật phần mềm điều khiển nhằm tinh chỉnh các tham số vận hành của FCA, giúp chức năng cảnh báo và hỗ trợ phanh hoạt động phù hợp hơn trong điều kiện sử dụng thực tế mà không làm thay đổi các tính năng an toàn cốt lõi của xe. Toàn bộ quá trình kiểm tra và nâng cấp sẽ được thực hiện miễn phí tại các đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước trên Hyundai Tucson có khả năng theo dõi phương tiện phía trước, đồng thời nhận diện xe máy, người đi bộ và người đi xe đạp để đưa ra cảnh báo hoặc hỗ trợ phanh khi cần thiết. Đây là trang bị an toàn phổ biến trên các phiên bản cao của phân khúc SUV/CUV cỡ C tại Việt Nam và đã góp phần hạn chế nhiều vụ va chạm trong thực tế.

Tuy nhiên, nếu hệ thống phản ứng quá sớm, xe có thể tự động giảm tốc hoặc phanh khi nguy cơ va chạm chưa rõ ràng. Trong trường hợp có phương tiện bám sát phía sau, tình huống này cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm từ phía sau.

Đây là lần thứ hai Hyundai Tucson bị triệu hồi tại Việt Nam chỉ trong chưa đầy hai tháng. Trước đó, vào giữa tháng 5, Hyundai Thành Công đã triệu hồi 3.741 xe Tucson để cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp-lô.

Không chỉ tại Việt Nam, Hyundai cũng đang triển khai chương trình khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống FCA đối với Tucson ở nhiều thị trường khác. Tại Mỹ và Canada, hơn 500.000 xe Tucson cùng mẫu bán tải Santa Cruz sử dụng chung nền tảng đã được triệu hồi, trong khi thị trường Australia ghi nhận gần 36.500 xe bị ảnh hưởng.

Hyundai Tucson hiện được phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, giá bán từ 789-989 triệu đồng. Đây cũng là một trong hai mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai bên cạnh Creta. Sau 5 tháng đầu năm 2026, Tucson đạt doanh số lũy kế 3.796 xe, đứng thứ 5 trong phân khúc, sau Mazda CX-5, Ford Territory, Mitsubishi Destinator và VinFast VF 7.