Hyundai bán gần 3.800 xe trong tháng 6, Creta tiếp tục thống trị doanh số

Tập đoàn Thành Công (TC Group) vừa công bố kết quả kinh doanh của Hyundai tại thị trường Việt Nam trong tháng 6/2026 với tổng doanh số đạt 3.746 xe. Lũy kế 6 tháng đầu năm, hãng đã bàn giao 25.069 xe đến tay khách hàng trên cả nước, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Dẫn đầu doanh số trong tháng là Hyundai Creta với 787 xe bán ra, tăng so với mức 691 xe của tháng trước. Mẫu SUV cỡ B tiếp tục thu hút người dùng nhờ thiết kế hiện đại, trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và khả năng vận hành phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Đứng thứ hai là Hyundai Tucson với 646 xe được giao đến khách hàng, gần như giữ nguyên so với tháng trước. Mẫu SUV hạng C này tiếp tục duy trì sức cạnh tranh nhờ không gian nội thất rộng rãi, đa dạng lựa chọn động cơ cùng gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.

Trong phân khúc MPV, Hyundai Stargazer đạt doanh số 303 xe, tăng nhẹ so với tháng trước. Với cấu hình 7 chỗ linh hoạt, khoang nội thất rộng rãi cùng chi phí sử dụng hợp lý, Stargazer tiếp tục là lựa chọn của nhiều gia đình trẻ cũng như khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

Ở nhóm sedan và xe đô thị, Hyundai Accent ghi nhận doanh số 201 xe, trong khi Hyundai Grand i10 đạt 143 xe. Đây vẫn là hai mẫu xe được nhiều khách hàng mua xe lần đầu lựa chọn nhờ chi phí sở hữu hợp lý, khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Đối với nhóm SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe đạt doanh số 125 xe trong tháng 6, tăng nhẹ so với tháng trước. Trong khi đó, Hyundai Palisade bán được 114 xe. Là mẫu SUV đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam, Palisade sở hữu không gian rộng rãi, nhiều công nghệ hỗ trợ lái cùng hệ thống tiện nghi cao cấp, đáp ứng đồng thời nhu cầu sử dụng cho gia đình và công việc. Bên cạnh đó, chính sách giá mới được áp dụng từ cuối tháng 4 tiếp tục góp phần nâng cao sức cạnh tranh của mẫu xe trên thị trường.

Một số mẫu xe khác cũng ghi nhận doanh số trong tháng gồm Hyundai Custin với 72 xe, Hyundai Venue đạt 42 xe, Hyundai Elantra bán được 18 xe, trong khi nhóm các mẫu xe khác đạt 10 xe.

Ở mảng xe thương mại, Hyundai tiếp tục duy trì vai trò là một trong những động lực tăng trưởng của thương hiệu khi đạt doanh số 1.285 xe trong tháng 6. Tính từ đầu năm, mảng này đã tiêu thụ tổng cộng 7.329 xe.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Hyundai Creta tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của hãng với 4.671 xe, theo sau là Tucson với 4.442 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Accent (2.086 xe), Stargazer (1.989 xe), Grand i10 (1.264 xe), Santa Fe (1.064 xe), Venue (753 xe), Palisade (650 xe), Custin (582 xe) và Elantra (204 xe).