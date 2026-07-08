Hyundai lập kỷ lục doanh số nhờ Tucson và dàn xe hybrid

Theo số liệu từ Hyundai Motor America, hãng bán được 450.568 xe tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý II đạt 245.180 xe, tăng 4%. Tháng 6 cũng đánh dấu kỷ lục mới khi Hyundai bàn giao 77.555 xe, tăng 11% và trở thành tháng 6 có doanh số cao nhất trong lịch sử hoạt động của hãng tại thị trường này.

Nhiều mẫu xe ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số trong tháng 6. Tucson tiếp tục là sản phẩm bán chạy nhất với 19.581 xe, tăng 20% so với cùng kỳ. Sonata tăng 36%, Palisade tăng 23%, Elantra tăng 22%, Venue tăng 20%, Ioniq 9 tăng 21%, trong khi Santa Fe tăng nhẹ 1%. Ở chiều ngược lại, Kona giảm 15% và Santa Cruz giảm 14%.

Đóng góp lớn nhất cho đà tăng trưởng tiếp tục là nhóm xe hybrid. Trong tháng 6, Santa Fe Hybrid tăng 12%, Tucson Hybrid tăng 14%, còn Sonata Hybrid bứt phá tới 246%. Tính chung, doanh số các mẫu hybrid của Hyundai tăng 74% trong tháng 6, tăng 71% trong quý II và tăng 67% sau 6 tháng đầu năm.

Hyundai cho biết các dòng xe điện hóa, bao gồm hybrid, plug-in hybrid (PHEV) và xe thuần điện (EV), hiện chiếm khoảng 33% tổng doanh số của hãng tại Mỹ, phản ánh xu hướng người tiêu dùng vẫn ưu tiên những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.

Ở mảng xe thuần điện, Ioniq 5 tiếp tục giữ vai trò chủ lực với doanh số 20.730 xe trong nửa đầu năm, tăng 9% so với cùng kỳ, bất chấp ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện tại Mỹ đã chấm dứt. Doanh số quý II của mẫu SUV điện này tăng 4%, đạt 10.940 xe, dù riêng tháng 6 giảm 26% do mức nền cùng kỳ năm trước rất cao khi nhiều khách hàng tranh thủ mua xe trước thời điểm chính sách ưu đãi kết thúc. Trong khi đó, Ioniq 9 đạt 4.858 xe sau 6 tháng đầu năm, còn Ioniq 6 giảm mạnh 80%, chỉ còn 1.241 xe sau khi Hyundai ngừng phân phối hầu hết các phiên bản, ngoại trừ biến thể hiệu suất cao Ioniq 6 N.

Nếu chỉ tính ba mẫu xe điện Ioniq 5, Ioniq 6 và Ioniq 9, Hyundai đã bán tổng cộng 26.829 xe tại Mỹ trong nửa đầu năm, tương đương khoảng 5,9% tổng doanh số. Kết quả này cho thấy hybrid vẫn đang đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược điện hóa của Hyundai, giúp hãng duy trì tăng trưởng trong bối cảnh thị trường xe điện tiếp tục biến động.

Tại Việt Nam, Hyundai Thành Công hiện mới phân phối Santa Fe Hybrid, trong khi Tucson Hybrid được nhiều đại lý cho biết đã bắt đầu nhận đặt cọc và dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới với phiên bản lắp ráp trong nước.