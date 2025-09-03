Hãng xe Việt đưa vào hoạt động trạm sạc lớn nhất cả nước

V-Green vừa đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với gần 1.200 cổng sạc, phục vụ hàng vạn khách tham quan và cư dân khu vực, trong đó gồm 194 cổng sạc ô tô điện và 1.000 cổng sạc xe máy điện.

Đáng chú ý, phần lớn cổng sạc ô tô là sạc nhanh với 80 súng 60 kW, 36 súng 120 kW và 6 súng siêu nhanh 300 kW. Ngoài ra, trạm cũng bố trí thêm 72 súng sạc 20 kW để phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Đối với xe máy điện, ngoài gần 1.000 cổng sạc chuyên dụng, V-Green còn tích hợp hơn 70 ổ cắm sạc xe máy điện trên các trụ sạc ô tô, mang lại sự linh hoạt tối đa.

Không chỉ phục vụ khách tham quan triển lãm, V-Green cũng lắp thêm 24 trụ sạc ô tô 60 kW (48 súng sạc) dành cho cư dân và khách đến khu đô thị Vinhomes Global Gate lân cận, góp phần mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh tại phía Đông Hà Nội.

V-Green là đơn vị thành viên trong hệ sinh thái VinFast, chịu trách nhiệm phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện trên toàn quốc. Tính đến nay, công ty đã xây dựng hơn 200.000 cổng sạc tại 63 tỉnh thành, phủ khắp trung tâm thương mại, bãi đỗ xe và khu dân cư. Đây hiện là mạng lưới sạc xe điện lớn nhất Việt Nam, đồng thời đang được mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

Trạm sạc khổng lồ này tọa lạc trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, công trình vừa khánh thành và được xem là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong top 10 thế giới.

Với diện tích gần 90 ha và kiến trúc hiện đại, trung tâm có khả năng tổ chức đồng thời nhiều sự kiện thương mại, hội nghị quốc tế và biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng xanh tại Hà Nội.