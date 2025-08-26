Xe bán tải điện VinFast tái xuất hiện với nhiều thay đổi

Một phiên bản khác của concept VinFast VF Wild vừa bất ngờ xuất hiện với màu sơn mới được cho là sẽ trưng bày tại Vin Cổ Loa. Mẫu bán tải cỡ trung nổi bật nhờ thiết kế linh hoạt, khoang chứa mở rộng, cửa sổ trời toàn cảnh và ngôn ngữ thiết kế “Sức mạnh của Dòng chảy”.

VinFast VF Wild thuộc phân khúc bán tải cỡ trung, sở hữu kích thước tổng thể ấn tượng với chiều dài 5.324 mm và chiều rộng 1.997 mm. Thiết kế của xe mang tính linh hoạt cao, đặc biệt ở khả năng mở rộng khoang chứa. Nhờ cơ chế gập tự động của kính chắn gió và hàng ghế sau, VF Wild có thể tăng chiều dài thùng xe từ 1.524 mm lên đến 2.438 mm.

Với khả năng mở rộng vượt trội, VF Wild trở thành mẫu xe có chiều dài thùng lớn nhất trong phân khúc, tạo lợi thế rõ rệt khi cần chở hàng hóa cồng kềnh, nghỉ ngơi hoặc giải trí ngay trên xe. Đây là điểm cộng lớn giúp mẫu bán tải này đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ công việc đến du lịch

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, VF Wild còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và gương chiếu hậu điện tử. Những công nghệ này không chỉ tăng tính tiện nghi mà còn cải thiện khả năng khí động học, tối ưu trải nghiệm lái.

VF Wild là thành quả hợp tác giữa VinFast và công ty thiết kế Gomotiv (Úc), với hơn 8.000 giờ nghiên cứu, phát triển. Lấy cảm hứng từ chiếc áo choàng siêu anh hùng tung bay trong gió, nhóm kỹ sư đã sáng tạo nên ngôn ngữ thiết kế “Sức mạnh của Dòng chảy”, tạo nên diện mạo mạnh mẽ nhưng cũng đầy tinh tế.

Tên gọi “Wild” được chọn nhằm truyền tải sức mạnh thiên nhiên và tinh thần sẵn sàng vượt qua giới hạn. Đây không chỉ là một chiếc xe, mà còn là tuyên ngôn về khát vọng vươn xa và tương lai xanh mà VinFast theo đuổi.