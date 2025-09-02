Xe chuyên dụng VinFast VF9 của của CSGT có gì đặc biệt?

Về xe VF 9 mui trần làm xe tiêu binh: Bên cạnh 6 chiếc VF 9 mui trần đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng trước đó, VinFast đã gấp rút huy động đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ cao hoàn thiện thêm 4 chiếc VF 9 mui trần theo yêu cầu của Bộ Công an, để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Kết cấu: VF 9 mui trần đã được cắt bỏ toàn bộ trụ B, C, D và cắt rời phần liên kết giữa mui xe với trụ A. Các chi tiết sau đó được hoàn thiện bề mặt, đảm bảo ráp nối chính xác và tăng tính thẩm mỹ.

Trang bị: toàn bộ nội thất đã được tháo rời để bọc da mới. Ngoại thất cũng được sơn mới. Thiết kế mặt ca-lăng trước được thay bằng vật liệu chrome đặc biệt. Hệ thống điện trên xe được xử lý lại so với xe tiêu chuẩn.

Do phần mui đã cắt bỏ, toàn bộ hệ thống điện được gia cường khả năng chống nước. Các tính năng không cần thiết được loại bỏ phù hợp mục đích sử dụng xe. Phần mềm cũng được thiết kế riêng và thử nghiệm nhiều lần để đảm bảo tương thích với xe. Sau khi hoàn thiện, VinFast VF 9 mui trần có khoảng sáng gầm xe được nâng cao hơn 20mm để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Thời gian: Tổng thời gian thực hiện 4 chiếc xe là gần 2.400 giờ làm việc. Trong suốt quá trình chế tạo những chiếc VF 9 mui trần đặc biệt, các chi tiết thực hiện đều được VinFast trao đổi kỹ và thống nhất với các cơ quan liên quan, đồng thời được giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh, an toàn tối đa.

2/ Về xe VF 9 màu trắng của lực lượng Cảnh sát giao thông: Số lượng: 12 chiếc xe VF 9 màu trắng theo yêu cầu riêng cho lực lượng Cảnh sát giao thông. Những chiếc xe VF 9 đặc biệt này sử dụng nắp capô đã được tinh chỉnh, bỏ các lỗ hút gió, thêm mặt lưới tản nhiệt dạng thanh nan và bổ sung các trang bị theo quy chuẩn của Bộ Công an như huy hiệu, cột cờ, đèn, còi… Các kỹ sư VinFast cần khoảng 60 đến 80 giờ để hoàn thiện các hạng mục này trên mỗi chiếc xe