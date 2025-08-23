VinFast VF 9 "bản đặc biệt" bất ngờ lộ thông số kỹ thuật

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là phiếu đăng kiểm của một mẫu limousine mới mang tên VinFast Lạc Hồng 900 LX, phát triển trên nền tảng VF 9. Đây là mẫu xe chưa từng được hãng công bố chính thức, vì vậy các thông tin trong hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo hình ảnh lan truyền, VinFast Lạc Hồng 900 LX được đăng ký dưới dạng xe điện. Xe sử dụng hai động cơ điện, mỗi động cơ mạnh 150kW (tương đương 201 mã lực), kết hợp với bộ pin Lithium 131 kWh, điện áp 388V.

Như vậy, xe có hệ truyền động tương đương VF 9 nhưng pin lớn hơn (131 kWh so với 123 kWh). Điều này gợi ý rằng xe có thể đạt tầm hoạt động dài hơn, vượt mức 626 km/sạc hiện tại của VF 9 Eco theo chuẩn WLTP.

Kích thước theo phiếu đăng kiểm, VinFast Lạc Hồng 900 LX có chiều dài 5.342 mm, rộng 2.065 mm, cao 1.687 mm, trục cơ sở dài 3.349 mm và trọng lượng tới 3.035 kg. Như vậy, trục cơ sở được kéo dài thêm khoảng 200 mm so với VF 9, tương tự cách VinFast từng phát triển mẫu President từ Lux SA2.0.

Đặc biệt, Lạc Hồng 900 LX chỉ có bốn chỗ ngồi thay vì bảy chỗ như VF 9. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những hình ảnh nội thất bị rò rỉ trước đó, khi không xuất hiện hàng ghế thứ ba, còn hàng ghế thứ hai được thiết kế dạng thương gia.

Những hình ảnh rò rỉ trước đó cho thấy nội thất VinFast VF 9 Lạc Hồng 900 LX có thêm vách ngăn cố định giữa khoang lái và khoang hành khách, ốp gỗ cao cấp và kính chắn riêng tư. Hai ghế sau được bổ sung bệ đỡ bắp chân, chỉnh điện đa hướng, có chế độ ngả sâu, sưởi ấm và làm mát.

Hệ thống điều hòa có thể là loại bốn vùng độc lập. Nhiều chi tiết được ốp gỗ sáng màu, vô lăng xuất hiện logo cánh chim thay cho chữ V truyền thống, cùng các đường viền mạ chrome màu vàng. Xe được trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch, hai màn hình dành riêng cho hàng ghế sau, dàn âm thanh Harman Kardon 15 loa, trần bọc Alcantara, rèm điện cao cấp và cửa sổ trời toàn cảnh.

So với VF 9 đang bán trên thị trường, VinFast Lạc Hồng 900 LX có nhiều khác biệt về ngoại thất. Đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn và hai khe gió bên có nan ngang, đi kèm cụm đèn chiếu sáng đặt thấp và dải LED ban ngày ngắn gọn hơn.

Logo hình cánh chim mạ vàng thay thế cho logo chữ "V" của VinFast, biểu tượng này xuất hiện ở nhiều vị trí khác trên xe như: cột C, đuôi xe, vô-lăng, bánh xe, cả tựa đầu ghế,... Logo trước nắp ca-pô còn được thiết kế nổi, khiến xe trở nên khác biệt hoàn toàn so với VF 9 tiêu chuẩn.

Một số nguồn tin chưa được xác nhận cho rằng VinFast Lạc Hồng 900 LX sẽ chỉ được sản xuất với 62 chiếc, trong đó gồm 12 xe được bọc thép chống đạn, còn lại là 50 xe bản thường. Hiện VinFast chưa đưa ra thông tin chính thức nào về mẫu xe đặc biệt này.

