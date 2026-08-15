Vì sao nhiều mẫu ô tô ăn khách vẫn phải giảm giá mạnh?

Nhiều mẫu xe hút khách như VinFast VF 5, Toyota Yaris Cross, Mazda CX-5 và Mitsubishi Xpander đã được các hãng xe áp dụng các chương trình ưu đãi và giảm giá mạnh tay. Không chỉ những dòng xe có doanh số thấp hay tồn kho, mà ngay cả những mẫu xe bán chạy cũng được khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.

Đáng chú ý, mức ưu đãi hiện nay không chỉ dừng lại ở quà tặng phụ kiện hay bảo hiểm, mà đã được nâng lên thành hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt hoặc các gói tài chính trị giá hàng chục triệu đồng. Điều đó cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng quyết liệt, buộc các mẫu xe bán chạy phải liên tục duy trì sức hút để bảo vệ thị phần.

VinFast VF 5

VinFast VF 5 hiện đang là một trong những mẫu xe có doanh số cao nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026, với 3.364 xe được bán ra trong tháng 6. Để duy trì sức cạnh tranh, hãng xe Việt đã áp dụng mức ưu đãi 25 triệu đồng trong tháng 7, cùng việc điều chỉnh giảm giá niêm yết, đưa mức giá thực tế của mẫu A-SUV điện này xuống còn khoảng 471 triệu đồng.

VinFast VF 5.

VinFast VF 5 được trang bị mô-tơ công suất 134 mã lực, pin 37,23 kWh và phạm vi di chuyển 326,4 km theo chuẩn NEDC. Xe còn có 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ đỗ xe, cho thấy VinFast vẫn muốn duy trì sức ép trong phân khúc xe đô thị.

Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV đô thị bán chạy nhất Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 với 8.146 xe. Trong tháng 7, Toyota đã áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 50 triệu đồng cho khách hàng hoàn tất thanh toán. Yaris Cross có giá niêm yết 650 triệu đồng cho bản xăng và 728 triệu đồng cho bản hybrid (HEV), với nhiều tính năng hiện đại như màn hình đa thông tin 7 inch và camera 360 độ.

Toyota Yaris Cross.

Tương tự, Mitsubishi Xforce cũng ghi nhận doanh số cao với 6.299 xe trong 6 tháng đầu năm 2026. Để duy trì sức cạnh tranh, hãng xe Nhật đã áp dụng chính sách kích cầu mạnh mẽ, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các bản GLX và Luxury, tương đương mức giảm khoảng 60 - 66 triệu đồng. Bản Ultimate còn nhận gói ưu đãi tài chính 55 triệu đồng.

Xforce được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, công suất 105 mã lực, cùng nhiều tính năng an toàn và tiện nghi, giúp mẫu xe này tiếp tục bám đuổi Yaris Cross trong phân khúc SUV đô thị ngày càng đông đúc.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 đã đạt doanh số lũy kế hơn 8.100 xe tính đến hết nửa đầu năm 2026 để tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV, crossover cỡ trung (C-SUV). Nhằm giữ vững thị phần, Mazda đã áp dụng ưu đãi lên đến 50 triệu đồng cho mẫu xe này, đưa giá thực tế của CX-5 sau ưu đãi xuống còn từ 671 triệu đồng.

Mazda CX-5.

CX-5 được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.0 lít, công suất 154 mã lực, hộp số tự động 6 cấp, khoang hành lý 442 lít, 6 túi khí, cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Việc giảm giá của CX-5 phản ánh áp lực từ phân khúc crossover cỡ trung, không chỉ từ các đối thủ xe xăng mà còn từ nhóm xe điện đang gia tăng doanh số.

Mitsubishi Xpander

Một cái tên khác cũng đang thu hút sự chú ý là Xpander. Trong tháng 7/2026, khách hàng mua bản Xpander MT sẽ được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, khoảng 57 triệu đồng, cùng phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Bản AT được ưu đãi khoảng 59 triệu đồng trước bạ và phiếu nhiên liệu 26 triệu đồng, tổng giá trị ưu đãi lên đến khoảng 85 triệu đồng. Bản AT Premium cũng nhận gói ưu đãi khoảng 80 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ trước bạ và nhiên liệu hoặc gói tài chính 40 triệu đồng với lãi suất 0% trong 12 tháng.

Mitsubishi Xpander.

Trong nửa đầu năm 2026, Xpander đã bán ra gần 7.800 xe, tiếp tục là dòng xe MPV gia đình cỡ nhỏ dùng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế 7 chỗ, động cơ 1.5 lít Mivec tiết kiệm, công suất 105 mã lực và khoảng sáng gầm xe 225 mm. Bản AT Premium mới được trang bị thêm 6 túi khí, phanh tay điện tử, Auto Hold, đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình giải trí 10 inch.