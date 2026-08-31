Hãng Carlex G-Stallion nâng cấp G63 thành xe triệu USD

Hãng độ Carlex Design của Ba Lan vừa giới thiệu G-Stallion, dự án cá nhân hóa độc bản dựa trên Mercedes-Benz G-Class. Điểm đặc biệt nhất nằm ở phần nóc xe được tạo hình, sơn và chạm khắc thủ công trong hơn 3.000 giờ.

Khác với những bản độ G-Class tập trung vào bodykit hoặc tăng kích thước bánh xe, Carlex biến G-Stallion thành một tác phẩm thủ công. Điểm nhấn nằm trên nóc xe, nơi hãng dành hơn 3.000 giờ để hoàn thiện. Carlex cho biết, ban đầu, phần nóc chỉ là một tấm nhôm. Các nghệ nhân sau đó tạo hình thủ công bằng dụng cụ gia công kim loại truyền thống và khuôn gỗ. Khi hoàn thiện hình dáng, bề mặt tiếp tục được sơn với ba tông màu chủ đạo gồm đen, bạc và các chi tiết vàng.

Hãng độ Carlex Design của Ba Lan vừa giới thiệu G-Stallion.

Ngoài phần nóc, G-Stallion được Carlex trang bị bộ bodykit riêng với vòm bánh mở rộng.

Trung tâm nóc xe là hình ảnh một con ngựa lớn, bao quanh bởi các họa tiết phức tạp. Đây cũng là chi tiết khiến G-Stallion khác biệt so với những dự án G-Class thông thường. Ngoài phần nóc, G-Stallion được Carlex trang bị bộ bodykit riêng với vòm bánh mở rộng, cản trước và cản sau thiết kế mới.

Các đường trang trí và logo riêng được bổ sung trên thân xe, tạo diện mạo hầm hố hơn cho mẫu SUV địa hình. Khoang cabin tiếp tục được Carlex cá nhân hóa theo phong cách xa xỉ. Ghế ngồi, ốp cửa, bảng táp-lô, vô-lăng và cụm điều khiển trung tâm được bọc da màu đỏ rượu vang.

Ghế ngồi, ốp cửa, bảng táp-lô, vô-lăng và cụm điều khiển trung tâm được bọc da màu đỏ rượu vang.

Nhiều chi tiết kim loại thật, khóa cài và Alcantara xuất hiện trong cabin, trong đó Alcantara còn được sử dụng ở khu vực cửa khoang hành lý. Các chi tiết chạm khắc thủ công được bố trí xuyên suốt nội thất, đồng bộ với phong cách trên nóc xe.

Carlex Design cho biết, chiếc Mercedes G-Stallion có mức giá 3,5 triệu USD sẽ được mang đến giới thiệu tại một sự kiện dành cho giới siêu giàu ở Abu Dhabi.