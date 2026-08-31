Chuyên gia giao thông: Xác định chính xác khoảng cách tương ứng với tốc độ không đơn giản

Hành vi không giữ khoảng cách của tài xế xe khách bị xử phạt.

Lực lượng CSGT triển khai xử phạt hành vi “Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Theo thống kê sơ bộ, trong các ngày 26, 27 và 28/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT đã xử lý 16 trường hợp, đều là lái xe khách vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn.

Nên có lộ trình

Trao đổi về vấn đề này, TS. Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông, cho rằng việc giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông là rất cần thiết. Bởi khi tài xế không giữ khoảng cách, xe sẽ không bảo đảm được cự ly phanh cần thiết, từ đó dễ dẫn đến va chạm.

TS. Nguyễn Xuân Thủy cho rằng cần có lộ trình trong việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn và dành thời gian để tuyên truyền, nhắc nhở tài xế.

Tuy nhiên, theo quan điểm của TS. Thủy, việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn cần có lộ trình hợp lý và dành thời gian để tuyên truyền, nhắc nhở tài xế.

“Ví dụ, trước khi xử phạt khoảng 3 tháng để tuyên truyền, nhắc nhở cho tài xế làm quen, tạo thói quen tham gia giao thông và sau đó xử phạt thì sẽ thực tế và có tình, có lý hơn”, TS. Thủy cho hay.

Nếu vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên cao tốc tài xế sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm Giấy phép lái xe; Gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Theo TS. Thủy việc xác định chính xác khoảng cách tương ứng với tốc độ trong điều kiện giao thông thực tế không đơn giản. Tốc độ càng cao thì khoảng cách an toàn càng lớn, trong khi tài xế không phải lúc nào cũng có thể đo chính xác mình đang cách xe phía trước bao nhiêu mét.

Theo chuyên gia này, nên tập trung xử phạt những trường hợp đi quá gần xe phía trước, thay vì xử phạt một cách cứng nhắc. “Nếu chúng ta cứ chằn chặn để phạt thì rất khó khăn đối với tài xế. Bởi trên đường, mật độ giao thông thực tế liên tục thay đổi”, TS. Thủy nói.

Theo TS. Thủy, tốc độ càng cao thì khoảng cách an toàn phải càng lớn. Vì vậy, việc xác định ranh giới cụ thể giữa khoảng cách không bị phạt và khoảng cách bị phạt là vấn đề khó định lượng trong điều kiện giao thông thực tế.

Hạ tầng, mật độ phương tiện cần được tính đến

Theo TS. Thủy, tại một số nước như Trung Quốc, Mỹ vẫn xảy ra những vụ tai nạn giao thông liên hoàn với hàng trăm phương tiện. Điều này cho thấy việc giữ khoảng cách an toàn là cần thiết, nhưng cần có quá trình để người lái xe chấn chỉnh và hình thành thói quen trước khi áp dụng xử phạt nghiêm.

Chuyên gia cũng cho rằng cần tính đến thực trạng hạ tầng cao tốc tại Việt Nam. Một số tuyến, trong đó có cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, có đoạn chỉ 2 làn xe, trong khi lưu lượng phương tiện lớn, cao hơn nhiều so với thiết kế ban đầu, dẫn đến tình trạng phương tiện di chuyển chậm và khó đạt tốc độ tối đa. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ, Tết lưu lượng phương tiện gấp 4-5 lần thiết kế. “Như vậy làm sao giữ được khoảng cách?”, TS. Thủy đặt vấn đề.

Một số đoạn tuyến cao tốc có 2 làn xe và 1 làn dừng khẩn cấp.

Theo chuyên gia giao thông, số lượng ô tô mỗi năm tăng nhanh, có thể đến 15%. Đối với những tuyến cao tốc như Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn hoặc một số tuyến cao tốc ở phía Nam, mật độ ô tô khá cao. Vì vậy, nếu áp dụng xử phạt ngay thì có thể gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Trong trường hợp tuyến đường chỉ có 2 làn xe và mật độ phương tiện cao, việc vừa duy trì khoảng cách an toàn, vừa bảo đảm tốc độ tối đa là vấn đề cần được tính toán.

Lực lượng CSGT chỉ ghi nhận và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng một làn đường, cùng chiều di chuyển tại các đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn giữa xe trước và xe sau, đồng thời có camera ghi nhận clip, hình ảnh vi phạm.

TS. Thủy cho rằng với những tuyến đường có điều kiện hạ tầng khác nhau, cần có cách tổ chức giao thông phù hợp. Thay vì chỉ yêu cầu bảo đảm khoảng cách, có thể tính đến việc giảm tốc độ trên những tuyến có mật độ phương tiện cao, hạ tầng chưa đáp ứng.

“Ví dụ như những tuyến mật độ cao, không bảo đảm thì không cho chạy quá 100 km/h mà giảm xuống còn 80-90 km/h để giảm bớt khả năng xảy ra tai nạn và bảo đảm đúng quy định về khoảng cách an toàn và năng lực của hạ tầng”, TS. Thủy chia sẻ.

Theo TS. Thủy, các yếu tố về khoảng cách, tốc độ, mật độ phương tiện và năng lực hạ tầng cần được tính toán đồng bộ, có lộ trình và giải pháp phù hợp”, TS. Thủy nói.