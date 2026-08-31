Yamaha YZF-R2 xuất hiện: R15 “lớn xác” với động cơ 204cc và 26,5 mã lực

Mẫu sportbike mới được định vị nằm giữa YZF-R15 và YZF-R3, hướng tới nhóm khách hàng muốn nâng cấp từ những mẫu xe 150-160cc nhưng chưa muốn bước lên phân khúc sportbike 300-400cc. Điểm đáng chú ý nhất trên Yamaha YZF-R2 nằm ở khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 204cc hoàn toàn mới.

Động cơ này sản sinh công suất tối đa 26,5 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 19,1 Nm tại 8.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, đi kèm bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch giúp giảm lực bóp tay côn và hạn chế tình trạng bánh sau bị giật khi người lái giảm số nhanh.

Không chỉ sở hữu động cơ lớn hơn YZF-R15, R2 còn gây chú ý nhờ trọng lượng tương đối nhẹ. Trọng lượng vận hành của xe chỉ ở mức 149 kg, qua đó mang lại tỷ lệ công suất trên trọng lượng khá tốt trong phân khúc sportbike cỡ nhỏ. Xe có chiều dài 1.980 mm, rộng 700 mm và cao 1.140 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.340 mm. Chiều cao yên được công bố ở mức 810 mm, khoảng sáng gầm 170 mm và dung tích bình nhiên liệu 12 lít.

Về thiết kế, Yamaha YZF-R2 tiếp tục duy trì ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của dòng R-Series. Phần đầu xe được tạo hình thể thao với hốc hút gió đặt ở khu vực trung tâm cùng cụm đèn có thiết kế thanh mảnh. Dàn quây sở hữu những đường nét góc cạnh rõ ràng, tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng đồng thời có phần tối giản hơn so với YZF-R15 ở một số khu vực.

Khung xe sử dụng kết cấu Steel Tube Diamond Frame được Yamaha phát triển theo hướng tối ưu trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cần thiết cho khả năng vận hành thể thao. Hai bánh sử dụng mâm hợp kim 17 inch, kết hợp với lốp trước kích thước 100/80-17 và lốp sau 140/70R17.

Hệ thống treo cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên mẫu sportbike mới. Phía trước được trang bị phuộc Upside Down với đường kính 37 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đơn Monoshock. Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 282 mm và đĩa sau 220 mm, kết hợp với hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh.

Yamaha còn trang bị cho R2 hệ thống Traction Control, giúp kiểm soát hiện tượng trượt bánh sau khi xe vận hành trên những bề mặt có độ bám thấp. Đây là trang bị đáng chú ý đối với một mẫu sportbike thuộc phân khúc 200cc, đặc biệt khi kết hợp với ba chế độ lái Riding Mode cho phép thay đổi đặc tính vận hành của xe theo nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh các trang bị hỗ trợ vận hành, Yamaha YZF-R2 còn sở hữu màn hình TFT màu và khả năng kết nối điện thoại thông minh thông qua hệ thống Yamaha Y-Connect. Người lái có thể theo dõi các thông tin liên quan đến quá trình vận hành cũng như sử dụng những tính năng kết nối với smartphone.

Tại thị trường Ấn Độ, YZF-R2 được bán với giá từ 230.500 rupee - khoảng 62,9 triệu đồng.