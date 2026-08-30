VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đã có chủ, gây chú ý với loạt trang bị xa xỉ

VinFast Lạc Hồng 900 LX là mẫu SUV điện cao cấp nhất của hãng, hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự sang trọng, riêng tư và những trang bị đặc biệt.

Giá bán của Lạc Hồng 900 LX phiên bản Tiêu chuẩn rơi vào khoảng 5 tỷ đồng. Trong khi đó, biến thể Chống đạn được đồn đoán có thể có giá gần 40 tỷ đồng, tùy theo cấu hình và trang bị đi kèm. Hiện VinFast chưa công bố giá bán chính thức.

Lạc Hồng 900 LX sở hữu kích thước lớn với chiều dài 5.342 mm, rộng 2.254 mm và cao 1.697 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.349 mm, mang đến không gian rộng rãi cho khoang hành khách phía sau.

Ngoại hình xe gây chú ý với thiết kế bề thế cùng nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt giả cỡ lớn, các họa tiết gợi liên tưởng đến hình ảnh hàng tre và trống đồng. Biểu tượng cánh chim Lạc mạ vàng trên nắp ca-pô cũng trở thành điểm nhận diện riêng của mẫu SUV này.

Phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng bộ mâm 21 inch, trong khi bản Chống đạn dùng mâm 19 inch. Xe có khoảng sáng gầm 175 mm, khả năng lội nước khoảng 450 mm và hệ thống chiếu sáng Full LED.

Không gian nội thất được hoàn thiện bằng các vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ Golden Nanmu cùng nhiều chi tiết mạ vàng. Hàng ghế thứ hai theo phong cách thương gia có khả năng chỉnh điện 10 hướng, tích hợp sưởi, làm mát và bệ đỡ chân.

Khoang lái và khu vực hành khách phía sau được phân tách bằng vách kính cách âm kết hợp rèm điện. Xe còn có hệ thống điện đàm nội bộ cùng màn hình trung tâm 15,6 inch và dàn âm thanh cao cấp.

VinFast Lạc Hồng 900 LX bản Tiêu chuẩn sử dụng hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 6,8 giây, đạt tốc độ tối đa 200 km/h. Bộ pin 123 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 595 km sau mỗi lần sạc đầy. Với sạc nhanh DC, pin có thể được nạp từ 10% lên 70% trong khoảng 35 phút.

Bên cạnh bản Tiêu chuẩn, Lạc Hồng 900 LX còn có phiên bản Chống đạn được phát triển cùng INKAS Armored của Canada. Xe đạt chuẩn bảo vệ VPAM VR7, với thân vỏ, kính và khung gầm được gia cố.

Do bổ sung lớp giáp, trọng lượng xe tăng lên hơn 5 tấn. Công suất được nâng lên 455 mã lực nhưng tốc độ tối đa giảm còn 150 km/h, trong khi phạm vi hoạt động khoảng 450 km. Phiên bản này cũng sử dụng lốp run-flat, cho phép xe tiếp tục di chuyển khi bị mất áp suất.

Việc những chiếc Lạc Hồng 900 LX đầu tiên được bàn giao cho khách hàng đánh dấu bước tiếp theo của dòng SUV điện cao cấp mang dấu ấn riêng của VinFast.