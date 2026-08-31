Benelli TRK 902 Xplorer 2026: Động cơ 93 mã lực đủ sức đấu Africa Twin?

Mới đây, Benelli chính thức giới thiệu mẫu xe TRK 902 Xplorer 2026, một sản phẩm nổi bật trong phân khúc adventure cỡ lớn, được thiết kế cho những hành trình dài và khả năng chinh phục các cung đường khó khăn. Mẫu xe mới không chỉ mang diện mạo hiện đại mà còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến thường thấy trên các đối thủ cao cấp hơn.

Điểm nhấn của TRK 902 Xplorer là động cơ hai xi-lanh song song 904cc, DOHC, cho công suất khoảng 93 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 90 Nm tại 6.500 vòng/phút. Cấu hình này giúp xe có khả năng kéo tốt ở dải tua thấp và trung bình, rất phù hợp cho một chiếc adventure touring. Hộp số 6 cấp đi kèm Quickshifter giúp việc sang số trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn trong những chuyến đi dài.

Với bình xăng dung tích 21 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5 lít/100 km, TRK 902 Xplorer cho phép người lái thoải mái thực hiện những hành trình dài mà không cần lo lắng về việc tìm kiếm trạm xăng. Trọng lượng xe khoảng 240 kg, chiều cao yên 840 mm và khoảng sáng gầm 215 mm cho thấy đây là một chiếc adventure thực thụ, không chỉ đơn thuần là một crossover dành cho đường phố.

Khung xe được làm từ thép dạng trellis, với phuộc hành trình ngược Marzocchi 43 mm có thể điều chỉnh ở phía trước và giảm xóc đơn điều chỉnh ở phía sau. Bộ vành nan hoa không săm 19 inch phía trước và 17 inch phía sau kết hợp với lốp Pirelli Scorpion Rally STR, mang lại sự cân bằng giữa khả năng vận hành trên đường nhựa và địa hình khó.

Hệ thống phanh của TRK 902 Xplorer cũng rất ấn tượng với hai đĩa Brembo 320 mm ở phía trước, kẹp phanh radial 4 piston và đĩa sau 260 mm. Xe còn được trang bị ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo, nhiều chế độ lái và cruise control. Đặc biệt, mẫu xe này còn có gói điện tử cao cấp với IMU 6 trục và radar phía sau hỗ trợ cảnh báo điểm mù, tùy thuộc vào phiên bản và thị trường.

So với Honda Africa Twin, TRK 902 Xplorer có thể không có lợi thế về thương hiệu hay kinh nghiệm off-road, nhưng Benelli ghi điểm với danh sách trang bị phong phú và mức giá dễ tiếp cận hơn. Tại Thái Lan, giá xe được công bố khoảng 357.000 baht (tương đương 284 triệu đồng), một mức giá hấp dẫn cho một chiếc adventure cỡ lớn với nhiều tính năng nổi bật. Tại châu Âu, giá khởi điểm là 8.990 euro (273 triệu đồng).

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn là liệu TRK 902 Xplorer có được phân phối chính thức tại Việt Nam hay không. Nếu Benelli đưa mẫu xe này về với mức giá hợp lý, nó chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm cho nhiều mẫu adventure Nhật Bản. Nếu không, những người yêu thích chiếc xe này có thể sẽ phải chờ đợi một nhà nhập khẩu tư nhân.