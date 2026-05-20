Xe máy điện nào đắt nhất tại Việt Nam hiện nay?

BMW CE-04 là mẫu xe máy điện duy nhất được BMW phân phối tại Việt Nam, và hiện cũng là mẫu xe máy điện đắt nhất đang bán tại nước ta. Ngoài sức mạnh ấn tượng, mẫu xe này còn hội tụ những trang bị cao cấp bậc nhất như: Cụm đồng hồ TFT 10,25 inch tích hợp GPS hỗ trợ điều hướng, dẫn đường trực tiếp; đèn chiếu sáng thích ứng khi vào cua; ABS kênh đôi và ABS Pro hỗ trợ vào cua; hệ thống kiểm soát ổn định ASC, kiểm soát lực kéo DTC,...

VinFast Theon S là mẫu xe máy điện đắt nhất mà hãng xe Việt phân phối. Mẫu xe này cũng hội tụ các trang bị hiện đại hàng đầu như cụm đồng hồ kỹ thuật số tích hợp công nghệ PAAK, tích hợp eSIM, chìa khóa thông minh. Xe được trang bị phanh đĩa trước sau kèm ABS kênh đôi, đồng thời hệ thống giảm xóc cao cấp từ Showa cho khả năng vận hành ổn định.

Honda CUV e: là mẫu xe máy điện cao cấp được tích hợp cụm đồng hồ TFT tích hợp Honda RoadSync Duo® với bản đồ kèm hệ thống dẫn đường thời gian thực, nhận thông báo và điều khiển bằng giọng nói. Mẫu xe này còn được tích hợp chìa khóa thông minh, phanh đĩa kèm hệ thống CBS. Pin thiết kế tháo rời, và có hỗ trợ đổi pin tại trạm.

Dat Bike Quantum S1 hiện đang là một trong những mẫu xe máy điện pin trâu nhất tại thị trường Việt Nam khi có thể đạt tới 285 km/lần sạc. Mẫu xe này còn gây ấn tượng với loạt trang bị hiện đại như đồng hồ kỹ thuật số có thể kết nối với smartphone giúp kiểm soát, định vị vị trí xe, cập nhật phần mềm qua OTA,...; kết hợp với đó là hệ thống phanh đĩa trước sau kèm công nghệ CBS phân bổ lực phanh đều hai bánh, hệ thống khởi hành ngang dốc, tự động giữ tay ga Cruise Control,...

NEO's hiện là xe máy điện duy nhất được Yamaha phân phối tại Việt Nam. Với thiết kế nhỏ gọn, NEO's còn có điểm mạnh là sở hữu khay pin phụ, nhờ đó người dùng có thể mở rộng quãng đường vận hành nhờ lắp thêm một pin, và xe cũng hỗ trợ đổi pin tại trạm thuận tiện. Mẫu xe này cũng sở hữu các trang bị hiện đại như cụm đồng hồ kỹ thuật số có Y-Connect, chìa khóa thông minh.