Vì sao giá xăng sinh học E10 rẻ hơn xăng khoáng?

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố giá bán xăng E10 RON 95-V ở mức 24.630 đồng/lít (vùng 1) và 25.120 đồng/lít, trong khi Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL niêm yết giá xăng E10 RON95-III ở mức 23.730 đồng/lít.

Như vậy, về cơ bản, giá xăng E10 đang thấp hơn giá xăng khoáng RON95-III và RON95-V. Tại Petrolimex, giá xăng RON95-III ở mức 24.350 đồng/lít (vùng 1) - 24.830 đồng/lít (vùng 2). Giá RON95-V tương ứng ở mức 25.250 đồng/lít - 25.750 đồng/lít. Còn tại PVOIL, giá xăng RON95-III ở mức 24.350 đồng/lít.

Lý giải việc giá xăng E10 rẻ hơn xăng khoáng, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: “Nguyên nhân chính là đầu vào để pha chế xăng E10 thấp hơn so với giá nhập xăng khoáng. E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống. Chi phí đầu vào thấp nên doanh nghiệp sẽ bán xăng E10 với giá thấp hơn”.

Cũng theo bà Hiền, hiện nay các doanh nghiệp đang tự cân đối giá xăng E10 theo đúng chi phí đầu tư, đồng thời dựa trên công thức tính giá của Nhà nước. Sau này, khi xăng sinh học E10 được bán đại trà, Nhà nước sẽ ban hành giá bán.

"Tuy nhiên, với các chi phí đầu vào thấp hơn xăng khoáng, chắc chắn giá xăng E10 sẽ rẻ hơn xăng khoáng truyền thống”, bà Hiền nói thêm.

Giá xăng E10 hiện bán rẻ hơn xăng khoáng. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Xăng sinh học E10 được bán trên toàn quốc từ ngày 1/6 thay thế cho xăng khoáng truyền thống. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10 theo lộ trình đã được quy định.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc bán xăng sinh học E10 cần được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung, gây ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu.

Từ nay đến ngày 31/5, Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, phổ biến rộng rãi về tính an toàn và lợi ích của xăng sinh học E10 nhằm tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn.

Cùng với đó, các địa phương nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định.

Kể từ 1/6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc ghi nhãn mập mờ về chủng loại xăng dầu tại vòi bơm; tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công văn cũng nêu rõ, lực lượng quản lý thị trường các cấp và công chức phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10; hoặc để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc hình thành điểm nóng về gian lận, gây mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Trước đó, từ 15/5, hệ thống các cửa hàng xăng dầu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL đã dừng bán xăng RON95 và bán đại trà xăng sinh học E10. Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cũng hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 và dừng bán xăng khoáng từ hôm nay 20/5.

Cả 2 doanh nghiệp lớn này đều đã bán thí điểm xăng E10 tại nhiều địa phương từ tháng 8/2025 và đều không ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng của sản phẩm.