Bảng giá xe máy Suzuki tháng 5/2026: Tiếp tục rẻ hơn giá đề xuất

Trong xu hướng các thương hiệu chuyển đổi sang sản xuất xe máy điện thì dường như Suzuki vẫn khá "án binh bất động" tại thị trường Việt Nam. Kể từ năm 2025, hãng xe Nhật đã lược bớt gần như toàn bộ dòng máy phân phối tại thị trường Việt Nam và hiện chỉ còn hai mẫu xe bán ra thị trường.

Và theo khảo sát của chúng tôi thì hiện cả hai mẫu xe máy Suzuki này đều đang được bán ra tại đại lý với mức giá rẻ hơn niêm yết của hãng. Cụ thể, dưới đây là bảng giá các dòng xe máy Suzuki đang được bán ra trên thị trường năm 2026:

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Satria F150 FI 53,490,000 52,900,000 590,000 V-Strom 250SX 132,900,000 127,000,000 5,900,000

Lưu ý: Mức giá trên đây chỉ mang tính tham khảo, mỗi đại lý có thể có những chính sách giá khác nhau.

Trong hai mẫu xe đang được phân phối chính hãng, Suzuki Satria F150 là mẫu hyper-underbone, sở hữu thiết kế nhỏ gọn phù hợp nhu cầu di chuyển hàng ngày. Mẫu xe này sử dụng động cơ xy lanh đơn dung tích 150cc, loại DOHC làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 18,49 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 13,8 Nm tại 8500 vòng/phút.

V-Strom 250SX lại là mẫu mô tô adventure được thiết kế để đáp ứng nhu cầu di chuyển đường trường của người sử dụng. Mẫu xe này được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 250cc, sản sinh công suất tối đa 19,5 kW tại 9300 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 22,2 Nm tại 7300 vòng/phút.