Xe 7 chỗ Kia Carens bản nâng cấp xuất hiện tại đại lý

Kia Carens 2026 đã xuất hiện tại hệ thống đại lý ở Việt Nam trước thời điểm ra mắt. Mẫu MPV được làm mới đáng kể ở ngoại thất, nội thất và trang bị, trong đó đáng chú ý là cụm màn hình kép 10,25 inch và phanh tay điện tử.

Kia Carens phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã có mặt tại các đại lý trên toàn quốc, sẵn sàng cho màn ra mắt khách hàng Việt Nam vào ngày 25/9/2026. Những hình ảnh thực tế cho thấy mẫu MPV có nhiều thay đổi so với phiên bản hiện hành, đặc biệt ở khu vực đầu và đuôi xe.

Kia Carens 2026 đã xuất hiện tại hệ thống đại lý ở Việt Nam.

Ở phiên bản mới, Kia Carens được làm mới phần đầu xe với thiết kế góc cạnh hơn. Cụm đèn LED định vị có tạo hình sắc nét, kết hợp lưới tản nhiệt dạng mảnh và các khe hút gió được bố trí lại. Thiết kế này mang nhiều nét tương đồng với ngôn ngữ tạo hình đang được Kia áp dụng trên các dòng xe mới, đặc biệt là nhóm xe điện.

Thân xe về cơ bản vẫn duy trì kiểu dáng quen thuộc của Carens, nhưng được bổ sung bộ mâm hợp kim 17 inch phối hai tông màu. Phía sau, cụm đèn hậu LED thanh mảnh được thiết kế trải ngang, đi cùng cản sau mới, tạo cảm giác hiện đại hơn cho mẫu MPV.

Kia Carens được làm mới phần đầu xe với thiết kế góc cạnh hơn.

Không gian nội thất cũng là khu vực nhận được nhiều thay đổi. Bảng táp-lô và cụm điều khiển trung tâm được thiết kế lại, nổi bật với cụm màn hình kép 10,25 inch kéo dài trên mặt táp-lô. Một nâng cấp đáng chú ý khác là phanh tay điện tử, thay cho phanh cơ trên phiên bản trước. Trang bị này giúp khu vực bệ trung tâm trở nên gọn gàng hơn, đồng thời đưa Carens tiệm cận hơn với xu hướng trang bị trên các mẫu xe đời mới.

Tại một số thị trường quốc tế, Kia Carens còn có các trang bị như ghế lái chỉnh điện 4 hướng, ghế trước thông gió, Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Bose 8 loa cùng cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy nhiên, cấu hình trang bị cụ thể dành cho thị trường Việt Nam vẫn cần chờ Kia và THACO Auto công bố chính thức.

Tại thị trường Ấn Độ, Kia Carens bản nâng cấp có ba lựa chọn động cơ, gồm máy xăng, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm. Tiếp theo là khối động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm; và diesel 1.5L công suất 116 mã lực

Trong khi đó, cấu hình dành cho Việt Nam chưa được công bố đầy đủ. Nhiều khả năng mẫu xe tiếp tục sử dụng các lựa chọn động cơ xăng 1.5L đang quen thuộc với khách hàng trong nước, gồm động cơ hút khí tự nhiên và tăng áp.

Không gian nội thất cũng là khu vực nhận được nhiều thay đổi.

Việc giữ lại nền tảng động cơ hiện tại, đồng thời nâng cấp thiết kế và trang bị có thể giúp Carens duy trì lợi thế về tính thực dụng, trong khi cải thiện sức cạnh tranh trước những mẫu MPV phổ biến như Mitsubishi Xpander.

Kia Carens 2026 dự kiến chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam vào ngày 25/9. Việc xe đã được đưa về đại lý cho thấy quá trình chuẩn bị cho màn ra mắt đang ở giai đoạn cuối. Giá bán và danh sách phiên bản chính thức vẫn chưa được công bố tại thời điểm mẫu xe xuất hiện ở đại lý.

Kia Carens 2026 dự kiến chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam vào ngày 25/9.

Với những thay đổi về thiết kế, nội thất và trang bị, Carens 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức cạnh tranh cho Kia trong phân khúc MPV gia đình vốn đang có sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt tại Việt Nam.