Mẫu xe Nhật nổi tiếng bền bỉ, nhưng sau 20 vạn km sẽ phải thay những gì?

Với những chiếc Toyota Vios thường xuyên chạy dịch vụ, mốc 200.000 km không phải là con số quá xa lạ. Tuy nhiên, sau quãng đường dài sử dụng, nhiều bộ phận trên xe có thể đã hao mòn đáng kể, đòi hỏi chủ xe phải kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay thế để đảm bảo khả năng vận hành.

Đặc biệt với xe chạy taxi, xe hợp đồng hoặc dịch vụ công nghệ, tần suất hoạt động cao, thường xuyên di chuyển trong đô thị và chở khách khiến một số chi tiết chịu áp lực lớn hơn so với xe gia đình thông thường. Vậy khi Toyota Vios đã chạy khoảng 200.000 km, chủ xe nên chú ý đến những bộ phận nào?

Toyota Vios đã chạy khoảng 200.000 km, chủ xe nên chú ý đến những bộ phận liên quan đến động cơ.

Đầu tiên là động cơ: Cần kiểm tra những chi tiết hao mòn bên trong. Động cơ Toyota Vios được đánh giá cao về độ bền, nhưng sau 200.000 km vận hành liên tục, việc kiểm tra tình trạng động cơ là điều cần thiết. Những hạng mục thường được quan tâm gồm: Bugi: Kiểm tra và thay thế theo chu kỳ, đặc biệt nếu xe sử dụng bugi iridium / Bơm nước, van hằng nhiệt: Kiểm tra khả năng tuần hoàn nước làm mát, nguy cơ rò rỉ hoặc hoạt động không ổn định / Gioăng, phớt động cơ: Quan sát hiện tượng rò rỉ dầu tại nắp máy, đáy động cơ và các vị trí làm kín / Hệ thống đánh lửa: Kiểm tra bobin đánh lửa nếu động cơ rung giật, bỏ máy hoặc xuất hiện lỗi / Kim phun nhiên liệu, họng ga: Vệ sinh khi có dấu hiệu đóng cặn, động cơ hoạt động không ổn định hoặc tiêu hao nhiên liệu bất thường.

Ngoài ra, nếu xe xuất hiện hiện tượng hao dầu, khói bất thường hoặc tiếng động lạ, chủ xe nên kiểm tra sâu hơn tình trạng piston, xéc-măng, xi-lanh và các chi tiết liên quan. Điều đáng chú ý là đạt 200.000 km không đồng nghĩa phải đại tu động cơ. Nếu được bảo dưỡng đúng cách, động cơ vẫn có thể tiếp tục vận hành tốt sau mốc này.

Hộp số: Hạng mục cần chú ý trên xe chạy dịch vụ

Đối với Toyota Vios sử dụng hộp số tự động, đặc biệt các phiên bản CVT, hộp số thường xuyên chịu tác động khi xe di chuyển trong đô thị, dừng và khởi hành liên tục. Sau 200.000 km, chủ xe nên kiểm tra: Dầu hộp số và lịch sử thay dầu / Khả năng chuyển số, độ mượt khi tăng tốc / Hiện tượng rung, giật hoặc tiếng hú bất thường / Rò rỉ dầu hộp số / Các chi tiết liên quan đến hệ thống truyền động nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Nếu xe sử dụng hộp số sàn, cần kiểm tra bộ ly hợp, tình trạng bàn đạp côn và khả năng trượt côn. Việc thay dầu hộp số nên căn cứ vào hướng dẫn dành cho đúng đời xe, loại hộp số và điều kiện sử dụng. Toyota cũng khuyến nghị bảo dưỡng theo từng cấp, kết hợp kiểm tra các hệ thống quan trọng thay vì chỉ thay dầu động cơ.

Hệ thống treo, thước lái và các chi tiết gầm

Đây là nhóm bộ phận dễ phát sinh hao mòn trên những chiếc Vios chạy dịch vụ, nhất là khi thường xuyên di chuyển trên đường xấu, chở nhiều người hoặc vận hành với tần suất cao. Những chi tiết cần kiểm tra gồm: Giảm xóc trước và sau: Có thể suy giảm khả năng giảm chấn, rò dầu hoặc phát ra tiếng kêu / Cao su càng A, rotuyn: Kiểm tra độ rơ, nứt cao su và tiếng động khi đi qua ổ gà / Thanh cân bằng, cao su thanh cân bằng: Có thể phát ra tiếng lộc cộc khi xe đi qua đường gồ ghề / Bạc đạn bánh xe: Kiểm tra tiếng ù, độ rơ hoặc hiện tượng nóng bất thường / Thước lái, rotuyn lái: Kiểm tra độ rơ vô lăng, tiếng kêu và khả năng giữ ổn định hướng di chuyển.

Không phải tất cả các bộ phận này đều cần thay cùng lúc. Tuy nhiên, nếu xe đã chạy 200.000 km mà chưa từng thay giảm xóc hoặc các chi tiết cao su gầm, việc kiểm tra kỹ càng là rất cần thiết.

Hệ thống phanh: Không nên chỉ thay má phanh

Với xe chạy dịch vụ, hệ thống phanh thường phải làm việc nhiều hơn do tần suất dừng và khởi hành liên tục. Các hạng mục cần kiểm tra bao gồm: Má phanh trước và sau / Đĩa phanh, tang trống phanh / Dầu phanh / Cùm phanh, piston phanh và các gioăng làm kín / Dây phanh tay / Hệ thống ABS và cảm biến tốc độ bánh xe.

Nếu đĩa phanh bị mòn quá giới hạn, cong vênh hoặc có dấu hiệu bất thường, cần xử lý theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Dầu phanh cũng cần được thay theo chu kỳ hoặc tình trạng thực tế, không nên chờ đến khi xuất hiện hiện tượng phanh kém mới kiểm tra.

Lốp xe, ắc quy và hệ thống điện

Sau 200.000 km, đây là những bộ phận có thể đã trải qua nhiều lần thay thế, đặc biệt nếu xe hoạt động liên tục mỗi ngày.- Lốp xe: Kiểm tra độ mòn, tuổi lốp, tình trạng nứt và khả năng bám đường.- Ắc quy: Kiểm tra khả năng tích điện, điện áp và tình trạng khởi động.- Máy phát điện: Kiểm tra khả năng sạc, dây dẫn và các đầu nối.- Máy đề: Kiểm tra nếu xuất hiện hiện tượng đề yếu, khởi động chậm.- Cảm biến, hệ thống điện: Chẩn đoán lỗi nếu xe xuất hiện đèn cảnh báo hoặc hoạt động không ổn định.Ắc quy thường phải thay theo tuổi thọ sử dụng thực tế, trong khi lốp xe cần được đánh giá dựa trên độ mòn và điều kiện vận hành.

Điều hòa và các chi tiết phục vụ tiện nghi

Xe chạy dịch vụ thường xuyên chở khách nên hệ thống điều hòa hoạt động với cường độ cao. Sau quãng đường dài, chủ xe nên kiểm tra: Lọc gió điều hòa / Dàn lạnh và dàn nóng / Quạt gió điều hòa / Máy nén điều hòa / Các đường ống và vị trí có nguy cơ rò rỉ môi chất lạnh. Ngoài ra, ghế ngồi, dây an toàn, khóa cửa, kính điện và các chi tiết nội thất cũng có thể xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.

Mốc 200.000 km có phải thời điểm Toyota Vios cần đại tu?

Câu trả lời phụ thuộc chủ yếu vào lịch sử bảo dưỡng và điều kiện vận hành của từng chiếc xe. Một chiếc Toyota Vios chạy 200.000 km nhưng được thay dầu đúng hạn, bảo dưỡng đầy đủ, không thường xuyên chở quá tải và được chăm sóc hệ thống gầm có thể vẫn vận hành ổn định.

Ngược lại, xe có cùng số km nhưng thường xuyên chạy đường xấu, chở nặng, bỏ qua bảo dưỡng hoặc sử dụng phụ tùng không phù hợp có thể phát sinh nhiều vấn đề hơn. Theo hướng dẫn của Toyota Việt Nam, bảo dưỡng định kỳ được thực hiện theo các cấp khác nhau, bao gồm kiểm tra động cơ, hệ thống đánh lửa, gầm xe, phanh, hệ thống làm mát và điện thân xe.

Vì vậy, ở mốc 200.000 km, chủ xe nên cân nhắc một đợt kiểm tra tổng thể, tập trung vào những bộ phận có dấu hiệu hao mòn thay vì thay mới hàng loạt. Toyota Vios chạy dịch vụ đạt 200.000 km là một cột mốc đáng chú ý, nhưng không nhất thiết đồng nghĩa chiếc xe đã hết tuổi thọ hoặc cần đại tu toàn bộ.

Điều quan trọng nhất là chủ xe cần biết những bộ phận nào đã được thay thế, những chi tiết nào đang có dấu hiệu hao mòn và hạng mục nào cần ưu tiên để đảm bảo an toàn. Với những người đang cân nhắc mua Toyota Vios cũ từng chạy taxi hoặc dịch vụ, mốc 200.000 km cũng là cơ sở để đặt câu hỏi về lịch sử bảo dưỡng, kiểm tra động cơ, hộp số, hệ thống gầm và đánh giá chi phí sửa chữa có thể phát sinh sau khi nhận xe.

Một chiếc xe có số km cao nhưng bảo dưỡng minh bạch đôi khi đáng tin cậy hơn chiếc xe có số km thấp nhưng lịch sử sử dụng không rõ ràng.