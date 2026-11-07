Bảng giá xe máy điện Honda UC3 tháng 11/2026: Bất ngờ rẻ hơn đề xuất!

Sở hữu thiết kế sang trọng mang phong cách maxi-scooter, Honda UC3 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị nhưng vẫn thể hiện được phong cách cá nhân. Hiện xe được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm trắng, xanh và đen.

Không chỉ nổi bật về thiết kế, Honda UC3 còn được trang bị nhiều công nghệ và tiện ích hiện đại. Nổi bật trong số đó là màn hình TFT toàn phần tích hợp hệ thống Honda RoadSync Duo, hỗ trợ các tính năng như điều hướng và nhận cuộc gọi. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng LED, cổng sạc USB và cốp chứa đồ dung tích 26 lít dưới yên, mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, Honda UC3 được trang bị động cơ điện có công suất 6,0 kW, cho tốc độ tối đa 82 km/h. Xe cung cấp ba chế độ lái khác nhau, đồng thời tích hợp chế độ lùi giúp người dùng dễ dàng xoay trở và di chuyển trong những không gian hẹp.

Đáng chú ý, UC3 sử dụng pin LFP, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 120 km sau mỗi lần sạc. Cổng sạc được bố trí trực tiếp trên xe, giúp quá trình nạp năng lượng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Theo khảo sát tại các đại lý trong tháng 11/2026, Honda UC3 hiện vẫn đang được áp dụng chương trình ưu đãi về giá. Thậm chí, một số đại lý còn chào bán mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá niêm yết của Honda, tùy theo chính sách kinh doanh và chương trình khuyến mại tại từng thời điểm.

Dưới đây là bảng giá xe máy điện Honda UC3 cập nhật mới nhất tháng 11/2026:

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VND) Giá kích cầu (VND) Giá tại đại lý (VND) Đặc biệt 79.920.000 57.920.000 55.500.000 Tiêu chuẩn 78.545.455 56.545.455 54.000.000

Lưu ý: Giá bán tham khảo đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc. Mức giá thực tế tại các đại lý có thể thay đổi tùy theo khu vực, chính sách bán hàng và chương trình ưu đãi áp dụng.