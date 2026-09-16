Vì sao MPV điện lại là dòng xe để các hãng phát triển mới

Không chỉ dừng ở SUV hay sedan, ngày càng nhiều hãng ô tô đang chuyển hướng phát triển MPV chạy điện. Khả năng tối ưu không gian, tính đa dụng cao và phù hợp với nhu cầu vận tải đô thị đang biến MPV thành một hướng đi đáng chú ý trong quá trình điện hóa ngành ô tô.

Cuộc đua MPV điện đang trở nên sôi động khi hàng loạt nhà sản xuất liên tục giới thiệu hoặc thử nghiệm những sản phẩm mới. Kia đang phát triển PV7, Volkswagen tiếp tục mở rộng dòng xe điện sau ID.Buzz, trong khi các thương hiệu Trung Quốc như Zeekr, BYD hay Xpeng đã tham gia mạnh vào phân khúc này.

Cuộc đua MPV điện đang trở nên sôi động khi hàng loạt nhà sản xuất liên tục giới thiệu.

Không chỉ các hãng xe Trung Quốc và Hàn Quốc, nhiều thương hiệu Nhật Bản cũng bắt đầu khai thác MPV điện. Toyota, Lexus và Nissan đều từng giới thiệu những ý tưởng hoặc mẫu xe hướng tới phân khúc này. Một trong những nguyên nhân khiến MPV trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các hãng xe điện nằm ở chính cấu trúc của hệ truyền động.

Với xe động cơ đốt trong, khoang phía trước phải dành đáng kể diện tích cho động cơ, hộp số và các hệ thống cơ khí. Trong khi đó, xe điện sử dụng mô-tơ nhỏ gọn cùng bộ pin đặt dưới sàn, tạo điều kiện để kéo dài chiều dài cơ sở và tối ưu không gian bên trong.

Xe điện sử dụng mô-tơ nhỏ gọn cùng bộ pin đặt dưới sàn.

Nhờ cách bố trí này, một mẫu xe dài khoảng 4,7-5,3 m có thể sở hữu ba hàng ghế, khoang hành lý lớn và không gian sử dụng linh hoạt. Đây là lợi thế quan trọng của MPV điện so với nhiều mẫu SUV có cùng kích thước.

MPV điện không còn chỉ dành cho gia đình

Không gian rộng và khả năng bố trí nội thất linh hoạt giúp MPV điện có thể phục vụ nhiều mục đích hơn một chiếc xe gia đình truyền thống. Một mẫu xe có thể được sử dụng làm taxi, xe đưa đón, xe giao hàng, phương tiện vận chuyển hàng hóa hoặc thậm chí trở thành một "văn phòng di động".

Điều này giúp các hãng xe có thể khai thác cùng một nền tảng cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp vận tải, logistics và dịch vụ. Đặc biệt, môi trường đô thị với những hành trình ngắn, tần suất sử dụng cao là điều kiện phù hợp để hệ truyền động điện phát huy lợi thế về mô-men xoắn tức thời, vận hành êm và chi phí năng lượng.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng bắt đầu rõ nét với sự xuất hiện của những mẫu như VinFast Limo Green và MPV7, cho thấy xe điện đang từng bước tiến sâu vào nhóm phương tiện đa dụng.

Bài toán lớn vẫn là trọng lượng và phạm vi hoạt động

Không gian rộng và khả năng bố trí nội thất linh hoạt giúp MPV điện có thể sử dụng đa dạng mục đích.

Dù có nhiều lợi thế, MPV điện không phải không có điểm yếu. Thân xe lớn đồng nghĩa trọng lượng và diện tích cản gió cao hơn, từ đó khiến mức tiêu thụ điện tăng. Để duy trì phạm vi hoạt động đủ dài, nhà sản xuất phải sử dụng bộ pin dung lượng lớn hơn. Điều này lại làm tăng trọng lượng cũng như chi phí sản xuất xe.

Tuy nhiên, với xu hướng đô thị hóa và nhu cầu vận tải xanh ngày càng tăng, MPV điện được đánh giá vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Việc ngày càng nhiều hãng xe cùng tham gia cho thấy đây có thể trở thành một trong những mảnh ghép quan trọng của thị trường xe điện trong những năm tới.