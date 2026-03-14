MPV 700 triệu: Khi người Việt mua xe để “giữ hòa khí gia đình”

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam bỗng trở thành “điểm nóng” của thị trường ô tô. Với ngân sách khoảng 600-700 triệu đồng, người mua có thể tiếp cận hàng loạt mẫu xe 7 chỗ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer, Honda BR-V hay Suzuki XL7 Hybrid.

Điều thú vị là khi quan sát cách người Việt lựa chọn xe trong nhóm này, yếu tố “cảm giác lái” hay “công suất động cơ” không còn là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, chiếc xe được chọn thường là chiếc khiến nhiều thành viên trong gia đình cùng hài lòng nhất.

Nói cách khác, MPV 700 triệu đang trở thành lựa chọn không chỉ vì tính thực dụng, mà còn vì nó giúp… giữ hòa khí gia đình.

“Điểm ngọt” của thị trường ô tô gia đình

Mức giá khoảng 600-700 triệu đồng được xem là “điểm ngọt” của thị trường ô tô phổ thông tại Việt Nam. Đây là khoảng ngân sách mà nhiều gia đình trẻ hoặc hộ kinh doanh cá thể có thể tiếp cận, đặc biệt khi hình thức mua xe trả góp ngày càng phổ biến.

Ở phân khúc này, các mẫu MPV có lợi thế rõ rệt so với sedan hoặc SUV cỡ lớn.

Thứ nhất là không gian sử dụng. Hầu hết các mẫu xe như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross đều có cấu hình 7 chỗ thực sự, với hàng ghế thứ ba đủ dùng cho người lớn trong những chuyến đi ngắn.

Thứ hai là tính linh hoạt. Khi cần, hàng ghế có thể gập xuống để mở rộng khoang hành lý, phục vụ cả nhu cầu đi du lịch lẫn chở đồ.

Thứ ba là chi phí vận hành. Phần lớn xe trong nhóm này sử dụng động cơ 1.5L, mức tiêu hao nhiên liệu phổ biến khoảng 6-7 lít/100 km, phù hợp điều kiện di chuyển đô thị. Riêng Suzuki XL7 Hybrid có lợi thế nhờ hệ thống hybrid nhẹ, với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 5,5 lít/100 km, thấp hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Chính vì vậy, MPV trở thành lựa chọn “an toàn” cho người mua xe lần đầu.

Cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Sự hấp dẫn của phân khúc này khiến các hãng xe liên tục tung ưu đãi để thu hút khách hàng.

Đơn cử như mẫu xe bán chạy nhất phân khúc là Mitsubishi Xpander. Tháng 3/2026, mẫu xe này được phân phối với 4 phiên bản có giá niêm yết từ khoảng 568 triệu đến 698 triệu đồng. Một số đại lý đang triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản thấp, kèm phiếu nhiên liệu và phụ kiện, giúp người mua tiết kiệm tới 60-80 triệu đồng so với giá thông thường.

Trong khi đó, Honda BR-V có giá niêm yết khoảng 636 triệu đồng cho bản G và 711 triệu đồng cho bản L. Trong tháng 3/2026, nhiều đại lý triển khai ưu đãi tiền mặt khoảng 40-45 triệu đồng, kèm quà tặng như bảo hiểm vật chất, camera hành trình hoặc phim cách nhiệt.

Ở nhóm xe có giá dễ tiếp cận hơn, Suzuki XL7 Hybrid được bán với giá khoảng 599,9-607,9 triệu đồng tùy phiên bản. Ngoài hệ thống hybrid nhẹ giúp tiết kiệm nhiên liệu, nhiều đại lý còn hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, kèm gói bảo dưỡng hoặc phụ kiện trị giá hàng chục triệu đồng.

Toyota Veloz Cross, một trong những mẫu MPV có trang bị công nghệ phong phú có giá niêm yết từ khoảng 638 triệu đến 660 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ trước bạ, một số đại lý còn đưa ra lãi suất trả góp ưu đãi từ khoảng 1,99%/năm trong năm đầu.

Trong khi đó, Hyundai Stargazer có mức giá phổ biến khoảng 650-730 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu xe này gây chú ý nhờ thiết kế mang phong cách Hàn Quốc khá táo bạo trong phân khúc MPV, dù doanh số thực tế vẫn thấp hơn một số đối thủ Nhật Bản.

Mỗi mẫu xe đại diện một kiểu khách hàng

Dù có nhiều điểm chung, mỗi mẫu MPV lại thu hút một nhóm khách hàng riêng.

Mitsubishi Xpander được xem là lựa chọn “quốc dân” nhờ thiết kế trung tính, không gian rộng và chi phí vận hành hợp lý. Xe có khoảng sáng gầm lên tới 225 mm, thuộc nhóm cao nhất phân khúc giúp phù hợp với nhiều điều kiện đường sá tại Việt Nam.

Toyota Veloz Cross lại hướng đến nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế hiện đại và nhiều trang bị công nghệ như cụm đồng hồ kỹ thuật số, phanh tay điện tử hay các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Honda BR-V mang đặc trưng của thương hiệu Honda với khả năng vận hành ổn định và danh sách trang bị an toàn khá đầy đủ. Đây là lựa chọn cho những người vẫn muốn một chiếc xe 7 chỗ nhưng có trải nghiệm lái “đậm chất ô tô” hơn.

Suzuki XL7 Hybrid lại chinh phục người dùng bằng yếu tố kinh tế. Với hệ thống hybrid nhẹ và mức tiêu hao nhiên liệu thấp, mẫu xe này phù hợp những gia đình chú trọng chi phí sử dụng dài hạn.

Còn Hyundai Stargazer dù không phải lúc nào cũng dẫn đầu doanh số, lại nổi bật nhờ danh sách trang bị phong phú cùng thiết kế mang phong cách Hàn Quốc khá khác biệt so với các đối thủ Nhật Bản.

Lựa chọn của số đông

Thực tế doanh số cho thấy sự thống trị của phân khúc MPV trong nhóm xe gia đình phổ thông. Năm 2025, Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu thị trường với khoảng 18.000 xe bán ra, bỏ xa nhiều đối thủ. Toyota Veloz Cross đạt khoảng 12.000 xe, trong khi Honda BR-V cũng ghi nhận khoảng 8.000 xe tiêu thụ trong năm.

Những con số này phản ánh xu hướng rõ rệt: người Việt ngày càng ưu tiên các mẫu xe thực dụng, rộng rãi và tiết kiệm chi phí.

Khi chiếc xe trở thành “giải pháp gia đình”

Ở góc độ xã hội học tiêu dùng, việc MPV trở nên phổ biến cũng phản ánh một thực tế khá thú vị: quyết định mua xe thường không còn là quyết định cá nhân.

Trong nhiều gia đình Việt, việc chọn xe có thể phải cân nhắc nhiều yếu tố cùng lúc:

- Người lớn tuổi cần lên xuống dễ dàng

- Trẻ nhỏ cần không gian rộng

- Hành lý cho những chuyến đi xa

- Và ngân sách tài chính của cả gia đình.

Một chiếc MPV 700 triệu đồng có thể không phải chiếc xe mạnh nhất, cũng không phải chiếc xe sang nhất. Nhưng nó thường là chiếc xe đáp ứng được nhiều yêu cầu nhất cùng lúc.

Và trong bối cảnh cuộc sống ngày càng bận rộn, chiếc xe giúp cả gia đình thoải mái trên mỗi chuyến đi đôi khi quan trọng hơn rất nhiều so với việc chiếc xe đó mang lại cảm giác lái phấn khích đến đâu.