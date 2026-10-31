5 mẫu MPV 7 chỗ ngồi có giá rẻ chỉ ngang ngửa xe cỡ A

Lợi thế của xe MPV là không gian rộng rãi, gầm tương đối cao, có thể chở nhiều người và linh hoạt khi sử dụng cho gia đình cũng như chạy dịch vụ. Trên thị trường hiện nay, không ít mẫu xe MPV cỡ nhỏ được định vị với mức giá khá hợp lý.

Nhiều đại lý còn tiếp tục giảm giá mạnh dịp cuối năm, đưa giá bán thực tế chỉ ngang ngửa, thậm chí rẻ hơn với một số mẫu xe gầm cao cỡ A như KIA Sonet (489-574 triệu), Hyundai Venue (499-579 triệu), Toyota Raize (510 triệu)...

Tất nhiên, các phiên bản giá rẻ chủ yếu là bản "base" với những trang bị cơ bản, sử dụng hộp số sàn hoặc xe đã ở cuối vòng đời sản phẩm. Do đó, khách hàng cần cân nhắc kỹ trước khi "xuống tiền".

Dưới đây là 5 mẫu MPV 7 chỗ giá rẻ đang được bán tại Việt Nam:

Hyundai Stargazer: Giá khởi điểm 489 triệu đồng

Hyundai Stargazer là một trong những mẫu MPV có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc, phù hợp với khách hàng cần xe gia đình 7 chỗ nhưng ngân sách không quá dư dả. Mẫu xe này được lắp ráp trong nước, có thiết kế hiện đại, khoang cabin linh hoạt và động cơ xăng dung tích nhỏ hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Hyundai Stargazer liên tục được giảm giá sâu từ hãng và đại lý. Ảnh: HTV

Stargazer có ba phiên bản với giá bán từ 489-615 triệu đồng. Với bản tiêu chuẩn giá 489 triệu đồng, Stargazer tiến gần nhóm xe đô thị cỡ A, trong khi vẫn cung cấp cấu hình ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi.

Trên thực tế, giá bán của Hyundai Stargazer còn được các đại lý giảm sâu đến 80 triệu tuỳ phiên bản. Thậm chí với form cũ (VIN 2025), Stargazer được giảm cao nhất 117 triệu đồng, đưa giá bán của mẫu MPV này xuống dưới 400 triệu, ngang ngửa với các mẫu hatchback cỡ A như KIA Morning hay Hyundai Grand i10.

Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn có kích thước dài 4.460mm, chiều dài cơ sở 2.780mm, khoảng sáng gầm 185mm. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Với cấu hình 3 hàng ghế, Hyundai Stargazer phù hợp với gia đình đông người, trong khi hộp số CVT giúp xe vận hành êm ái khi đi phố. So với xe cỡ A, Stargazer có lợi thế rõ rệt về không gian và khả năng chở người.

Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn giá rẻ có trang bị khá cơ bản, thiết kế ngoại thất cũng không quá nổi bật và chưa phù hợp với thị hiếu của một số khách hàng. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba khá chật, phù hợp hơn với trẻ em hoặc di chuyển ở những hành trình ngắn.

Wuling Grango: Xe điện giá 519 triệu đồng

Wuling Grango là mẫu MPV thuần điện mới được ra mắt, hướng đến khách hàng cần một chiếc xe 7 chỗ với chi phí đầu tư ban đầu thấp, đặc biệt là các gia đình đông người hoặc người kinh doanh vận tải. Xe có giá niêm yết 519 triệu đồng, chưa kể một số ưu đãi từ hãng.

Wuling Grango chỉ được phân phối với 1 phiên bản duy nhấ, giá bán 519 triệu đồng. Ảnh: Wuling

Wuling Grango có kích thước dài 4.515mm, chiều dài cơ sở 2.850mm, bố trí 7 chỗ theo cấu hình 2+2+3 với hai ghế độc lập ở hàng thứ hai. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 101 mã lực, mô-men xoắn 180Nm, pin 32,6 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 300km mỗi lần sạc đầy.

Trang bị của Grango ở mức cơ bản, thậm chí khá sơ sài, gồm màn hình giải trí 8 inch, camera lùi và hai túi khí. Là ô tô thuần điện, Grango còn được hưởng chính sách miễn lệ phí trước bạ, giúp chi phí lăn bánh giảm đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, Grango vẫn có những hạn chế về tầm hoạt động và sự thuận tiện khi sạc nếu thường xuyên đi đường dài. Bên cạnh đó, Wuling là thương hiệu còn khá mới tại Việt Nam, khiến một bộ phận khách hàng băn khoăn về độ phổ biến của hệ thống dịch vụ, phụ tùng và giá trị bán lại sau thời gian sử dụng.

Toyota Avanza Premio: Giá niêm yết từ 558 triệu đồng

Toyota Avanza Premio là mẫu MPV 7 chỗ hướng đến tính thực dụng, có thiết kế gọn gàng và cách bố trí nội thất phục vụ nhu cầu gia đình. So với những mẫu xe đô thị cỡ A, Avanza Premio có kích thước lớn hơn, ba hàng ghế và khoang cabin linh hoạt, phù hợp với khách hàng thường xuyên chở nhiều người.

Avanza Premio MT là mẫu MPV giá rẻ nhất của Toyota. Ảnh: TMV

Mẫu xe hiện có hai phiên bản: MT số sàn giá 558 triệu đồng và CVT số tự động giá 598 triệu đồng. Trong tháng 10, Toyota Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng một số quà tặng cho mẫu xe này. Điều này đưa giá bán của Mức hỗ trợ cụ thể cần được xác nhận tại đại lý, bởi giá trị ưu đãi và điều kiện thanh toán có thể khác nhau.

Avanza Premio sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất khoảng 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm. Bản MT kết hợp hộp số sàn 5 cấp, trong khi bản CVT sử dụng hộp số tự động vô cấp. Cả hai đều dẫn động cầu trước, hướng đến sự thuận tiện và tiết kiệm trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Điểm đáng chú ý của Avanza Premio là không gian 7 chỗ linh hoạt, phù hợp với nhu cầu đưa đón gia đình, đi du lịch hoặc chở hành lý. Thiết kế thiên về tính thực dụng giúp xe đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Dù vậy, thiết kế của mẫu MPV này có phần cục mịch, trang bị tiện nghi chưa nổi bật so với một số đối thủ cùng phân khúc. Động cơ 1.5L cũng chủ yếu đáp ứng nhu cầu di chuyển thông thường, khó mang lại cảm giác vận hành mạnh mẽ khi chở đủ người và hành lý.

Mitsubishi Xpander: Giá khởi điểm từ 568 triệu đồng

Mitsubishi Xpander là một trong những mẫu MPV phổ thông có sức tiêu thụ tốt tại Việt Nam, thường được người mua lựa chọn nhờ không gian rộng, thiết kế gầm cao và khả năng đáp ứng cả nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Trong đó, phiên bản MT số sàn có mức giá thấp nhất, phù hợp với khách hàng ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu.

Mitsubishi Xpander MT đang có giá bán thực tế tại đại lý chỉ khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: MMV

Cụ thể, Xpander MT có giá niêm yết 568 triệu đồng, bản AT giá 598 triệu đồng, bản AT Premium giá 659 triệu đồng và Xpander Cross giá 699 triệu đồng. Riêng bản MT đang được hãng áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 57 triệu đồng cùng một số quà tặng khác, đưa giá bán thực tế của bản MT còn hơn 500 triệu đồng.

Xpander MT sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất khoảng 105 mã lực, mô-men xoắn 141Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe có kích thước dài 4.595mm, rộng 1.750mm, cao 1.750mm, chiều dài cơ sở 2.775mm và khoảng sáng gầm khoảng 225mm.

Nhờ khoảng sáng gầm tương đối lớn, Xpander có lợi thế khi đi qua những đoạn đường gồ ghề hoặc các vị trí có gờ giảm tốc cao. Không gian ba hàng ghế cũng đáp ứng nhu cầu chở đông người, trong khi khoang hành lý có thể mở rộng bằng cách gập hàng ghế sau.

Tuy nhiên, Xpander MT sử dụng hộp số sàn nên kém thuận tiện khi di chuyển trong đô thị đông đúc, thường xuyên phải dừng, đi chậm và sang số. Bên cạnh đó, phiên bản này có trang bị tiện nghi và an toàn ở mức cơ bản, chưa phù hợp với khách hàng ưu tiên sự thoải mái khi sử dụng gia đình.

Suzuki XL7 Hybrid: Giá 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV mang phong cách SUV, hướng đến người dùng muốn có gầm xe cao, không gian 7 chỗ và chi phí đầu tư thấp hơn nhiều mẫu xe đa dụng cỡ lớn. Xe nhập khẩu từ Indonesia, có kiểu dáng góc cạnh và khoang nội thất thực dụng, phù hợp với gia đình thường xuyên di chuyển trong phố lẫn đi chơi xa.

Suzuki XL7 Hybrid đang được giảm giá sâu nhằm "dọn kho" đón phiên bản nâng cấp. Ảnh: Hoàng Hiệp

Giá niêm yết của XL7 Hybrid là 599,9 triệu đồng. Tuy vậy, trong một vài tháng trở lại đây, nhà phân phối áp dụng chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, kèm gói bảo dưỡng và bảo hiểm vật chất theo điều kiện cụ thể. Tổng giá trị ưu đãi được công bố có thể lên tới hơn 70 triệu đồng. Tại một số đại lý, giá bán thực tế được chào ở mức khoảng 530 triệu đồng.

XL7 Hybrid có chiều dài khoảng 4.450mm, rộng 1.775mm, cao 1.710mm và chiều dài cơ sở 2.740mm. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ, hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Điểm mạnh của Suzuki XL7 Hybrid là thiết kế gầm cao, ba hàng ghế rộng rãi và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện đường sá. Hệ thống hybrid nhẹ cũng hỗ trợ động cơ xăng, góp phần cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu.

Dù vậy, khi lựa chọn mẫu xe này ở thời điểm hiện tại, khách hàng cần cân nhắc việc XL7 Hybrid sắp được làm mới vào cuối năm nay. Việc mua xe với giá ưu đãi có thể giúp tiết kiệm chi phí ban đầu, nhưng đồng nghĩa với khả năng bị lạc hậu, nhanh xuống giá khi bán lại bởi phiên bản mới sẽ có những thay đổi về thiết kế, trang bị và công nghệ.