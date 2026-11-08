Xe số Honda Biz 125 EX Kuromi 2027 trình làng, giá ngang SH125i

Đây là mẫu xe đặc biệt được phát triển từ sự hợp tác giữa Honda và Sanrio, thương hiệu nổi tiếng đứng sau nhiều nhân vật hoạt hình được yêu thích trên toàn thế giới. Sự xuất hiện của Kuromi trên một mẫu xe gia đình quen thuộc đã mang đến diện mạo hoàn toàn mới, kết hợp giữa tính thực dụng của xe Honda và phong cách Kawaii đặc trưng của văn hóa Nhật Bản.

Điểm nhấn lớn nhất trên Honda Biz 125 EX Kuromi 2027 chính là lớp sơn màu tím nổi bật, lấy cảm hứng từ nhân vật Kuromi. Toàn bộ thân xe được trang trí bằng hệ thống họa tiết và đồ họa riêng, tạo nên dấu ấn nhận diện khác biệt so với phiên bản Biz 125 EX tiêu chuẩn.

Honda Biz lần đầu xuất hiện tại Brazil vào năm 1998, sau đó phiên bản Biz 125 được giới thiệu vào năm 2005. Đây cũng chính là năm nhân vật Kuromi ra mắt lần đầu tiên. Sự trùng hợp về thời điểm này trở thành một trong những điểm nhấn trong chiến dịch hợp tác giữa Honda và Sanrio, tạo nên ý nghĩa riêng cho phiên bản đặc biệt.

Ngoài việc khoác bộ áo mới, các trang bị trên Biz 125 EX Kuromi 2027 vẫn tương tự bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, kết hợp công nghệ FlexOne, một hệ thống nhiên liệu được Honda ứng dụng trên nhiều mẫu xe dành cho thị trường Brazil. Công nghệ này cho phép động cơ vận hành bằng xăng, ethanol hoặc hỗn hợp của cả hai loại nhiên liệu, mang lại sự linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Phía trước xe sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là hệ thống gắp Swingarm kết hợp giảm xóc đôi. Xe được trang bị bánh trước 17 inch và bánh sau 14 inch, sử dụng lốp không săm. Hệ thống phanh CBS kết hợp phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa hai bánh trong quá trình giảm tốc.

Biz 125 EX Kuromi được trang bị đèn định vị LED, trong khi bảng đồng hồ sử dụng màn hình kỹ thuật số Digital Blackout Meter với phong cách hiển thị hiện đại. Khoang chứa đồ dưới yên tiếp tục là trang bị hữu ích trên một mẫu xe hướng đến tính tiện dụng. Đặc biệt, Honda còn tích hợp cổng sạc USB-C, cho phép người dùng sạc điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Tại Brazil, Honda Biz 125 EX Kuromi 2027 được công bố với giá bán lẻ đề xuất 17.990 Real Brazil - gần 84 triệu đồng.