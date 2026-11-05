Mùa cuối năm, SUV phổ thông Nhật Bản đua nhau giảm giá

Bước sang những tháng cuối cùng của năm 2026, thị trường ôtô Việt đang chứng kiến cuộc đua khuyến mại ngày càng sôi động. Bên cạnh nhóm xe Trung Quốc liên tục được giảm giá, những thương hiệu Nhật Bản cũng không đứng ngoài cuộc cạnh tranh nhằm kích cầu doanh số.

Đáng chú ý, hàng loạt mẫu SUV có giá bán dưới 700 triệu đồng đang được áp dụng ưu đãi từ vài chục đến gần 70 triệu đồng, trải dài từ nhóm xe gầm cao đô thị đến SUV cỡ C.

Mitsubishi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Mitsubishi Xforce tiếp tục được hãng xe Nhật Bản áp dụng chính sách hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11.

Theo thông báo từ Mitsubishi Motors Việt Nam, chương trình được áp dụng cho cả 3 phiên bản GLX, Luxury và Ultimate, với giá trị hỗ trợ lần lượt khoảng 60, 66 và 72 triệu đồng.

Trong đó, 2 phiên bản GLX và Luxury có giá niêm yết 605-665 triệu đồng. Nếu quy đổi giá trị hỗ trợ lệ phí trước bạ, chi phí mua xe tương ứng giảm còn khoảng 545-599 triệu đồng, chưa tính những khoản phí lăn bánh khác.

Mitsubishi Xforce cũng được áp dụng hỗ trợ 100% phí trước bạ trong tháng 11. Ảnh: Phúc Hậu.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ của Mitsubishi được áp dụng cho xe sản xuất năm 2026, thay vì chỉ tập trung giải phóng lượng xe tồn từ năm trước.

Xforce hiện cũng là một trong những sản phẩm chủ lực về doanh số của Mitsubishi tại Việt Nam. Với mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, mẫu SUV này tiếp tục tạo sức ép lên các đối thủ trong nhóm xe gầm cao đô thị.

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross cũng được áp dụng chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 70-95 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy Mitsubishi Destinator hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ với bản Premium tương đương 78 triệu đồng và 50% lệ phí trước bạ với bản Ultimate, tương đương 68 triệu đồng sau khi cộng dồn các quà tặng khác.

Toyota Yaris Cross giảm 50 triệu đồng

Trong tháng 11, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại dành cho Yaris Cross, một trong những mẫu SUV cỡ B bán chạy của thương hiệu Nhật Bản.

Cụ thể, phiên bản sử dụng động cơ xăng được hỗ trợ 50 triệu đồng. Với giá niêm yết từ 650 triệu đồng, giá bán quy đổi sau ưu đãi của Yaris Cross giảm còn khoảng 600 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Ngoài khoản hỗ trợ chi phí mua xe, khách hàng còn có thể lựa chọn gói vay với lãi suất cố định 0% trong 6 tháng đầu, sau đó là 7,99%/năm trong 18 tháng tiếp theo. Hai hình thức ưu đãi được áp dụng theo lựa chọn của người mua, không cộng dồn.

Toyota Yaris Cross được giảm đến 100% phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Ở phiên bản hybrid, Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, trị giá tối đa 74 triệu đồng. Mức ưu đãi này đưa giá quy đổi của bản HEV từ 728 triệu xuống khoảng 654 triệu đồng.

Việc tiếp tục duy trì chương trình khuyến mại giúp Yaris Cross tăng sức cạnh tranh trước những đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Honda HR-V.

Honda HR-V G từ 619 triệu đồng

Honda HR-V cũng góp mặt trong danh sách SUV Nhật được khuyến mại trong tháng 11. Tuy nhiên, khác với Toyota hay Mitsubishi, hãng xe Nhật Bản lựa chọn cách hỗ trợ trực tiếp chi phí mua xe kết hợp cùng các quyền lợi tài chính.

Cụ thể, khách hàng mua HR-V G được tặng 50 triệu đồng và một năm bảo hiểm thương hiệu Honda.

Với giá niêm yết từ 669 triệu đồng, số tiền mua xe sau khi trừ khoản hỗ trợ còn khoảng 619 triệu đồng, chưa tính chi phí lăn bánh. Đáng chú ý, người mua HR-V G theo hình thức trả góp qua ngân hàng được chỉ định còn có thể tiếp cận chương trình lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên.

Honda HR-V được giảm tiền mặt 50 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Theo Honda Việt Nam, tổng giá trị quyền lợi tối đa dành cho khách hàng mua HR-V G có thể đạt 113 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này đã bao gồm cả giá trị ưu đãi lãi suất vay và bảo hiểm, không phải toàn bộ là tiền mặt giảm trực tiếp vào giá xe.

Với mức giá sau hỗ trợ, HR-V G tiếp tục cạnh tranh trực tiếp cùng Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce, đặc biệt khi cả 3 mẫu SUV Nhật Bản đều có phiên bản giá thực trả nằm trong khoảng 600 triệu đồng.

Mazda CX-3, CX-30 được giảm giá

Ở nhóm xe gầm cao đô thị, Mazda Việt Nam cũng tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi dành cho CX-3 và CX-30 trong tháng 11.

Trong đó, Mazda CX-3 có giá bán sau khuyến mại từ 499 triệu đồng, thuộc nhóm SUV Nhật có giá dễ tiếp cận nhất thị trường. Đây cũng là mức giá thấp nhất được Mazda công bố cho CX-3 từ trước đến nay, đưa mẫu SUV đô thị này xuống cạnh tranh cùng nhiều sản phẩm thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ A.

Bên cạnh CX-3, Mazda CX-30 cũng nằm trong nhóm sản phẩm được áp dụng ưu đãi, với các chương trình hỗ trợ giá bán và quà tặng tùy phiên bản.

Mazda CX-3 được giảm giá tại đại lý. Ảnh: Mazda.

Mẫu SUV này có giá niêm yết từ 699 triệu đồng, được định vị cao hơn CX-3 và hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế, trang bị cùng khả năng vận hành.

Việc đồng thời giảm giá 2 mẫu xe cho thấy Mazda đang tiếp tục đẩy mạnh cạnh tranh ở nhóm SUV đô thị, nơi người mua ngày càng có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Mazda CX-5 hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Đáng chú ý nhất trong nhóm SUV Nhật được khuyến mại tháng 11 có lẽ là Mazda CX-5, mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ C nhưng đã có phiên bản được niêm yết dưới 700 triệu đồng.

Theo chương trình ưu đãi mới nhất của Mazda Việt Nam, khách hàng mua CX-5 trong tháng 11 có thể được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tùy phiên bản và điều kiện áp dụng.

Hiện Mazda CX-5 2.0 Deluxe có giá niêm yết 699 triệu đồng. Nếu được hưởng mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 10%, khoản ưu đãi có thể đạt gần 70 triệu đồng.

Mazda CX-5 được giảm giá tại đại lý về dưới mốc 640 triệu đồng. Ảnh: Thaco.

Trước đó trong tháng 10, một số đại lý từng chào bán CX-5 2.0 Deluxe với giá khoảng 638 triệu đồng, thấp hơn 61 triệu đồng so với mức đề xuất của nhà sản xuất. Tuy nhiên, đây là chính sách riêng tại từng đại lý, được áp dụng tùy vào màu xe và số lượng sản phẩm tồn kho.

Việc một chiếc SUV cỡ C như CX-5 liên tục xuất hiện trong cuộc đua khuyến mại ở ngưỡng giá dưới 700 triệu đồng cũng tạo thêm sức ép cho các mẫu xe gầm cao cỡ B. Với cùng ngân sách, người mua nay có thể cân nhắc một chiếc SUV đô thị với trang bị phong phú, hoặc chuyển sang mẫu xe cỡ lớn hơn như CX-5.

Dĩ nhiên, giá bán không phải yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn của khách hàng. Nhưng khi khoảng cách giá giữa các phân khúc ngày càng thu hẹp, cuộc cạnh tranh giữa những mẫu SUV Nhật Bản có thể sẽ không còn chỉ xoay quanh các đối thủ cùng kích thước như trước.