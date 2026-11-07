Kia điều chỉnh giá bán nhiều dòng xe tại Việt Nam

Kia đang áp dụng chương trình ưu đãi tháng 11 trên nhiều dòng xe, từ New Morning, Soluto, K3 đến các mẫu SUV và MPV. Mức ưu đãi cao nhất 100 triệu đồng áp dụng cho mẫu xe Kia Carnival động cơ Diesel. Trong khi đó, các phiên bản Hybrid của Carnival, Sorento và Sportage cũng có chính sách ưu đãi riêng, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng đang cân nhắc mua xe mới.

Cụ thể, ở nhóm MPV, mẫu xe Kia Carnival bản máy dầu diesel có mức ưu đãi lên đến 100 triệu đồng, trong khi phiên bản Hybrid được hỗ trợ 65 triệu đồng. Sự khác biệt về hệ truyền động là yếu tố người mua cần cân nhắc, đặc biệt với những gia đình thường xuyên sử dụng xe đường dài hoặc di chuyển trong đô thị.

Kia đang áp dụng chương trình ưu đãi tháng 11 trên nhiều dòng xe.

Kia New Sorento cũng được áp dụng chính sách tương tự. Phiên bản Diesel nhận ưu đãi đến 80 triệu đồng, còn bản Hybrid được hỗ trợ 45 triệu đồng. Đây là hai lựa chọn SUV 7 chỗ dành cho khách hàng cần không gian rộng hơn các mẫu xe đô thị, đồng thời muốn cân nhắc giữa động cơ diesel và công nghệ hybrid.

Ở phân khúc SUV cỡ trung, Sportage có mức ưu đãi cao nhất 65 triệu đồng. New Sportage được hỗ trợ 39 triệu đồng và phiên bản New Sportage Hybrid là 30 triệu đồng. Trong khi đó, New Seltos nhận ưu đãi đến 30 triệu đồng, còn New Sonet được hỗ trợ 25 triệu đồng.

Mẫu xe mới trong danh mục sản phẩm là Kia Carens Clavis, mẫu SUV 7 chỗ có giá bán từ 639 triệu đồng. Thiết kế mới cùng cấu hình không gian dành cho gia đình giúp mẫu xe này có thêm cơ sở cạnh tranh trong nhóm xe đa dụng. Bên cạnh đó, Kia Carens hiện hữu vẫn được duy trì với mức ưu đãi đến 22 triệu đồng.

Kia New Sorento cũng được áp dụng chính sách giảm giá.

Các dòng sedan và xe đô thị cũng có chính sách giá điều chỉnh. Kia Soluto được ưu đãi đến 46 triệu đồng, K3 có giá từ 584 triệu đồng, K5 từ 759 triệu đồng và New Morning từ 436 triệu đồng. Chương trình ưu đãi tháng 11 cho thấy Kia đang duy trì chính sách hỗ trợ trên nhiều phân khúc, từ xe đô thị đến SUV và MPV gia đình.

Với mức chênh lệch ưu đãi giữa các phiên bản, khách hàng có thể đối chiếu cấu hình, giá bán thực tế và điều kiện áp dụng tại đại lý trước khi lựa chọn.