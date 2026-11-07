Toyota Vios G 1.5 CVT 2025 siêu lướt 10.000Km, giá 450 triệu đồng

Theo thông tin từ bài đăng, chiếc xe thuộc phiên bản Vios G 1.5 CVT, sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Xe đã qua sử dụng, đồng hồ công-tơ-mét hiển thị 10.000Km, ngoại thất màu đen và có cấu hình 5 chỗ ngồi.

Tin rao bán Toyota Vios G 1.5 CVT 2025 giá 450 triệu đồng.

Đặc biệt, chủ xe cho biết thêm, phương tiện được mua vào năm ngoái. Do vấn đề sức khỏe, không còn đủ điều kiện tham gia giao thông nên người này có nhu cầu bán xe. Người bán khẳng định xe không bị va chạm, không ngập nước và có thể hoàn tất thủ tục rút hồ sơ trong ngày.

Với mức giá rao bán 450 triệu đồng, chiếc Toyota Vios G 1.5 CVT 2025 này thấp hơn 95 triệu đồng so với giá niêm yết 545 triệu đồng, tương đương mức chênh lệch khoảng 17,4%. Tuy nhiên, nếu tính cả chi phí lăn bánh, mức tiết kiệm thực tế khi mua xe cũ có thể lớn hơn.

Với mức giá này, Toyota Vios G 1.5 CVT 2025 là một lựa chọn đáng chú ý đối với người đang tìm mua sedan cỡ B đã qua sử dụng. Song mức giá rao bán chưa đồng nghĩa với giá giao dịch thực tế và cần được đối chiếu với tình trạng xe, lịch sử sử dụng cũng như mặt bằng giá của những chiếc Vios cùng đời.

Ảnh thực tế chiếc Toyota Vios G 1.5 CVT 2025 đang được rao bán.

Khi mua xe cũ, người dùng nên kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, số khung, số máy và đối chiếu số Km trên đồng hồ với lịch sử bảo dưỡng. Bên cạnh đó, cần kiểm tra thân vỏ, khung gầm, động cơ, hộp số, hệ thống điện và các dấu hiệu sửa chữa do va chạm hoặc ngập nước. Việc đưa xe đến gara độc lập hoặc trung tâm dịch vụ để kiểm tra tổng thể trước khi đặt cọc cũng là bước cần thiết nhằm hạn chế rủi ro sau khi mua.

Nói thêm về Toyota Vios G 1.5 CVT 2025, xe sử dụng động cơ xăng 1.5L Dual VVT-i, cho công suất khoảng 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành êm ái, dễ điều khiển trong đô thị và đáp ứng nhu cầu di chuyển trên những hành trình dài.

Về tiện nghi, phiên bản G - phiên bản cao cấp nhất của Vios được trang bị điều hòa tự động, màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, vô lăng tích hợp phím điều khiển và hệ thống khởi động bằng nút bấm.

Ở khía cạnh an toàn, xe có các hệ thống hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và hệ thống túi khí cũng góp phần tăng sự thuận tiện, hỗ trợ người lái trong quá trình sử dụng.