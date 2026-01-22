Outlander rơi cảnh trớ trêu: Destinator 12/2025 sẽ là “Xpander+2.0”?

Chỉ trong vòng một tuần ra mắt, Mitsubishi Destinator đã nhận khoảng 2.000 đơn đặt hàng, tạo nên cơn sốt hiếm thấy ở phân khúc SUV/CUV 7 chỗ dưới 1 tỷ đồng. Trái ngược hoàn toàn, đàn anh Outlander rơi vào tình cảnh “đứng hình” doanh số. Sự đối lập này đang khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng Destinator chính là “Xpander+2.0”, quân bài mới giúp Mitsubishi Việt Nam viết lại cuộc chơi?

Khi “đàn anh” chững lại, “tân binh” bứt tốc

Tháng 12/2025 đánh dấu một nghịch lý thú vị của Mitsubishi Việt Nam. Outlander, mẫu SUV từng được kỳ vọng là trụ cột phân khúc C, lại rơi vào tình trạng doanh số gần như bằng 0 trong 2 tháng liên tiếp, theo ghi nhận từ hệ thống đại lý. Trong khi đó, Destinator, mẫu SUV cỡ C hoàn toàn mới bất ngờ bùng nổ đơn hàng chỉ sau một tuần mở bán.

Theo phía hãng, Destinator đạt mốc 2.000 đơn nhanh hơn cả Xpander và Xforce ở giai đoạn đầu, hai mẫu xe từng làm nên thành công lớn cho Mitsubishi tại Việt Nam. Điều này cho thấy thị trường đang phản hồi rất tích cực với “tân binh” đến từ Indonesia.

Outlander đang chững lại

Outlander: Giá cao, cấu hình cũ và bài toán khó lời giải

Ở thời điểm tháng 12/2025, Mitsubishi Outlander có giá niêm yết từ 825 - 950 triệu đồng, giá lăn bánh tại Hà Nội lên tới 960 - 1.101 triệu đồng. Mức giá này khiến Outlander rơi vào thế cạnh tranh trực diện với những cái tên “sừng sỏ” như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V.

Vấn đề nằm ở chỗ, Outlander đang chịu bất lợi rõ rệt về trang bị. Bản tiêu chuẩn chỉ có 2 túi khí, trong khi mặt bằng chung phân khúc đã chuyển sang 6 túi khí và các gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Nội thất, dù rộng rãi và cách âm tốt, vẫn mang hơi hướng của một bản facelift từ năm 2022, khó tạo cảm giác “xe đời mới” trong mắt người mua.

Nhiều ý kiến trên các diễn đàn ô tô lớn cho rằng Outlander không phải xe kém, nhưng chu kỳ sản phẩm đã chậm một nhịp. Khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên công nghệ, an toàn và trải nghiệm số, mức giá gần 1 tỷ đồng trở thành rào cản lớn với Outlander.

Destinator: Công thức Xpander được “SUV hóa”

Trái ngược với Outlander, Destinator xuất hiện đúng thời điểm và đúng nhu cầu thị trường. Với giá ưu đãi chỉ từ 739 - 808 triệu đồng, mẫu xe này nhanh chóng trở thành SUV/CUV 7 chỗ dễ tiếp cận nhất tại Việt Nam.

Destinator trở thành ngôi sao mới, "gánh team" doanh số cho Mitsubishi tại Việt Nam?

Không chỉ rẻ hơn Outlander, Destinator còn sở hữu những thông số và trang bị “đánh trúng tâm lý số đông”:

Động cơ 1.5L tăng áp, công suất 163 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 6,2 L/100 km

Màn hình trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số

6 túi khí cùng loạt tính năng an toàn chủ động như cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng…

Đặc biệt, chiều dài cơ sở 2.815 mm giúp hàng ghế thứ 3 của Destinator được đánh giá là thoải mái và thực dụng hơn Outlander, yếu tố rất quan trọng với các gia đình trẻ hoặc người kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Góc nhìn người dùng: “Không cần đắn đo nhiều”

Trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô, Destinator nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Người dùng đánh giá cao khả năng vận hành của động cơ turbo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp và danh sách trang bị an toàn “vượt giá”.

Trong khi đó, Outlander thường được nhắc đến với những nhận xét mang tính so sánh: vận hành ổn, cách âm tốt, nhưng khó thuyết phục ở mức giá hiện tại khi đặt cạnh Destinator hay các đối thủ cùng phân khúc.

Destinator có phải “Xpander+2.0”?

Nhìn lại quá khứ, Xpander từng cứu Mitsubishi Việt Nam năm 2018 bằng công thức rất rõ ràng: giá hợp lý - thiết kế dễ tiếp cận - đủ công nghệ cho số đông. Destinator đang cho thấy nhiều điểm tương đồng:

Giá bán thấp hơn mặt bằng SUV/CUV cỡ C

Nhập khẩu Indonesia, tối ưu chi phí

7 chỗ ngồi thực dụng, phù hợp gia đình và dịch vụ

Doanh số khởi đầu bùng nổ

Tuy nhiên, Destinator không chỉ là “Xpander gắn thêm 2.0”. Với động cơ tăng áp mạnh hơn, gói an toàn ADAS và thiết kế SUV hiện đại, mẫu xe này được xem là sự kết hợp giữa DNA Xpander và tư duy công nghệ của Xforce.

Kết luận: Cuộc chuyển giao vai trò trong chính nội bộ Mitsubishi

Outlander rơi vào cảnh trớ trêu không phải vì chất lượng kém, mà vì định vị giá và vòng đời sản phẩm không còn phù hợp với thị trường 2026. Ngược lại, Destinator xuất hiện như một lời giải mới, đáp ứng đúng những gì người dùng Việt đang tìm kiếm ở một chiếc SUV 7 chỗ dưới 1 tỷ đồng.

Nếu không có một thế hệ Outlander hoàn toàn mới trong thời gian tới, rất có thể Destinator sẽ trở thành “Xpander của phân khúc SUV”, gánh vác doanh số và vai trò chủ lực cho Mitsubishi Việt Nam trong những năm tiếp theo.