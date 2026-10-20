Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

Sự kiện: Tin Ô tô

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng. Vậy đâu là dòng xe Hybrid được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9/2026?

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất? - 1

Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe
Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe

Sau 3 tháng của quý III/2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cảnh ế ẩm của nhiều dòng xe khi doanh số bán hàng không đạt nổi mốc 100 chiếc, phản...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bảo Linh/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 14:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin Ô tô Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN