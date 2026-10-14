Đây là 5 mẫu sedan bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 9/2026

Sau giai đoạn trầm lắng của tháng Ngâu, thị trường ô tô Việt Nam phục hồi mạnh trong tháng 9/2026. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, toàn thị trường tiêu thụ 62.590 xe, tăng 29% so với tháng trước. Trong đó, các thành viên VAMA bán ra 35.094 xe, Hyundai Thành Công đạt 3.872 xe và VinFast bàn giao 23.624 xe.

Ở phân khúc sedan, Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu với 758 xe bán ra, tăng 15,5% so với tháng 8. Honda City đứng thứ hai với 617 xe, tăng hơn gấp đôi so với mức 279 xe của tháng trước, qua đó thu hẹp khoảng cách với đối thủ xuống còn 141 xe. Xếp thứ ba là Mazda2 với 464 xe, giảm nhẹ so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các mẫu sedan Nhật Bản đang trở nên quyết liệt hơn, đặc biệt khi Honda City có dấu hiệu phục hồi mạnh sau tháng kinh doanh kém khả quan.

Hai vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Mazda3 và Hyundai Accent, lần lượt đạt 205 xe và 204 xe. Mazda3 chỉ nhỉnh hơn đối thủ đúng 1 chiếc, trong khi Accent ghi nhận mức tăng 35,1% so với tháng trước.

Tính chung, 5 mẫu sedan bán chạy nhất đạt 2.248 xe trong tháng 9, tăng khoảng 29,4% so với tổng doanh số 1.737 xe của cùng nhóm mẫu xe trong tháng 8. Dù sức mua đã phục hồi, sedan vẫn phải cạnh tranh với SUV, crossover và xe điện trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục dịch chuyển.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2026: