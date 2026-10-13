Đây là 5 mẫu xe hybrid khách Việt mua nhiều nhất tháng 9/2026

Theo báo cáo bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số ô tô của các đơn vị thành viên trong tháng 9/2026 đạt 35.094 xe, tăng 38% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng nhịp tăng trưởng của toàn thị trường, phân khúc ô tô hybrid tại Việt Nam cũng lấy lại đà tăng sau hai tháng chững lại. Trong tháng 9/2026, các hãng thành viên VAMA bán ra tổng cộng 2.168 xe hybrid, tăng 780 xe so với tháng trước, tương đương mức tăng khoảng 56%.

Toyota tiếp tục là thương hiệu nổi bật nhất trong nhóm xe hybrid khi chiếm 4 trong 5 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số. Đáng chú ý, cả ba mẫu xe đứng đầu đều thuộc thương hiệu Nhật Bản này.

Dẫn đầu là Toyota Innova Cross HEV với 630 xe bán ra trong tháng 9/2026. Kết quả này giúp mẫu MPV hybrid duy trì vị trí số một trong bảng xếp hạng, đồng thời tạo khoảng cách 14 xe so với Toyota Corolla Cross HEV.

Xếp thứ hai là Toyota Corolla Cross HEV với doanh số 616 xe. Mẫu SUV cỡ B tiếp tục cho thấy sức hút nhờ sự kết hợp giữa thiết kế phù hợp với thị hiếu khách hàng, tính thực dụng và hệ truyền động hybrid hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Đứng thứ ba là Toyota Yaris Cross HEV với 413 xe bán ra. Dù doanh số thấp hơn đáng kể so với hai mẫu xe dẫn đầu, Yaris Cross HEV vẫn góp mặt trong nhóm những mẫu hybrid được khách hàng lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam.

Vị trí thứ tư thuộc về Honda CR-V e:HEV RS với 189 xe. Đây là mẫu xe duy nhất không thuộc Toyota xuất hiện trong top 5, cho thấy Honda vẫn có chỗ đứng trong phân khúc hybrid dù doanh số chưa thể sánh với các đối thủ dẫn đầu.

Khép lại danh sách là Toyota Camry HEV với 131 xe bán ra trong tháng 9. Mẫu sedan hạng D tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng nhờ hệ truyền động hybrid, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự êm ái và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2026: