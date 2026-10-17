Cuộc đua giành chỗ đỗ ôtô nơi làm việc mỗi sáng

6h5, Hữu Thắng rời nhà ở Phú Diễn (Hà Nội), bắt đầu hành trình 7 km đến công ty ở Cầu Giấy. Nếu xuất phát đúng giờ, anh thường mất khoảng 35 phút để đến nơi và còn cơ hội tìm được một trong khoảng 15 chỗ trống đỗ ôtô dành cho nhân viên, nằm ở khuôn viên tòa nhà.

Chỉ cần ra khỏi cửa chậm hơn 10 phút, thời gian di chuyển có thể tăng lên 45-50 phút do ùn tắc trên tuyến Phú Diễn - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Phạm Văn Bạch. Khi đó, Thắng hầu như không còn cơ hội để đỗ ôtô tại công ty, buộc phải tìm chỗ gửi bên ngoài, giá 50.000 đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những bãi đỗ tự phát trên vỉa hè hoặc khu đất trống, điều kiện trông giữ hạn chế và không phải lúc nào cũng còn chỗ.

Hầm xe của tòa nhà có số lượng chỗ giới hạn và được công ty ưu tiên cho cấp quản lý trở lên. Thắng không thuộc nhóm này nên không có suất đỗ dưới hầm, phải tự tìm vị trí trong khu vực dành cho nhân viên và khách ở sảnh.

"Muốn xuất phát 6h5 thì tôi phải dậy lúc 5h30. Tôi từng nghĩ đến chuyện trả khoán 800.000 đồng mỗi tháng đỗ xe ở ngoài, để được ngủ thêm mỗi sáng, nhưng với tôi đây vẫn là khoản phát sinh lớn", anh nói. Để có chỗ đỗ, Thắng chấp nhận đi làm sớm khoảng một giờ so với giờ làm việc chính thức.

Việc lấy xe giữa ngày cũng khiến nhân viên phải cân nhắc. Một số đồng nghiệp của Thắng gần như không lấy xe cá nhân khi đi ăn trưa hoặc có việc giữa giờ vì không chắc lúc quay lại còn chỗ.

Ngay cả có suất đỗ trong hầm, Tuấn Hưng, trưởng phòng một công ty công nghệ cho biết, ngày nào đi làm muộn khoảng 30 phút đến một tiếng, hầm cũng không còn ô đỗ có vạch kẻ. Lúc đó, anh thường phải đỗ sát tường ở lối đi, dưới sự hướng dẫn của bảo vệ.

Ôtô đỗ trên vỉa hè tại Cầu Giấy, Hà Nội, tháng 10/2026. Ảnh: Ngọc Điệp

Với những người không thể đến sớm để giữ chỗ, việc đi ôtô đến công ty càng trở nên khó khăn. Một số nhân viên chọn cách đổi phương tiện để tránh phải tìm chỗ đỗ mỗi ngày.

Ngọc Trâm, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, không có suất đỗ ôtô cố định tại nơi làm việc. Công ty chỉ dành một số chỗ đỗ hạn chế cho nhân viên. Chị từng dậy sớm để "đua" tìm chỗ đỗ, nhưng sau một thời gian cảm thấy việc phải thức dậy quá sớm mỗi ngày khiến cơ thể mệt mỏi, không đáng để đánh đổi. Trâm cũng từng cân nhắc gửi xe bên ngoài nhưng không muốn để lại chìa khóa cho người trông xe, trong khi các điểm gửi gần công ty không phải lúc nào cũng còn chỗ.

Thay vì tiếp tục đi ôtô, Trâm chuyển sang sử dụng xe đạp gấp kết hợp tàu điện. Chị đạp xe từ nhà đến ga, đi tàu điện rồi tiếp tục đạp xe đến công ty. Quãng đường được chia nhỏ giúp chị vừa vận động mỗi ngày, vừa không phải căng thẳng tìm chỗ đỗ.

Bãi đỗ chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu

Những năm qua, giá ôtô ngày càng dễ tiếp cận, đặc biệt khi nhiều mẫu xe giá rẻ liên tục ra mắt, khiến việc sở hữu ôtô trở nên phổ biến hơn. Năm 2024, Việt Nam tiêu thụ khoảng 494.300 ôtô, tăng 22% so với 2023. Sang 2025, doanh số đạt hơn 604.000 xe, tăng 22% và lập kỷ lục mới, vượt mức hơn 508.000 xe của năm 2022. Tuy nhiên, số lượng chỗ đỗ chưa tăng tương ứng với lượng phương tiện, trong khi quỹ đất dành cho giao thông tĩnh tại Hà Nội và TP HCM còn hạn chế.

Theo số liệu thành phố công bố tại hội thảo về Đề án giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2025-2030, tháng 10/2025, Hà Nội có khoảng 9,2 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, gồm hơn 8 triệu phương tiện do thành phố quản lý và khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành khác lưu thông. Trong số phương tiện Hà Nội quản lý có khoảng 1,1 triệu ôtô và 6,9 triệu xe máy. Diện tích đất dành cho giao thông tĩnh hiện dưới 1%, chỉ đáp ứng 8-10% nhu cầu đỗ xe.

Nơi cho phép đỗ xe dưới lòng đường có thu phí khu vực đường Hồng Bàng, quận 5 cũ. Ảnh: Giang Anh

Tại TP HCM, tháng 3/2026, thành phố quản lý gần 13 triệu phương tiện, gồm hơn 1,48 triệu ôtô và 11,5 triệu xe máy. Trong khi đó, hệ thống bến bãi và bãi đỗ chỉ đáp ứng khoảng 7-10% nhu cầu thực tế.

Để bổ sung chỗ đỗ, Hà Nội đang tính phương án sử dụng tạm khu đất công, trường học, khu vực công cộng và đất tại các dự án chậm triển khai, đồng thời rà soát các tuyến đường đủ điều kiện để tổ chức trông giữ xe. Về lâu dài, thành phố lên kế hoạch đầu tư 11 dự án bãi đỗ xe giai đoạn 2026-2030, ưu tiên những khu vực có nhu cầu cao.

TP HCM cũng đang rà soát quy hoạch, tận dụng quỹ đất công và nghiên cứu thu hút tư nhân đầu tư bãi đỗ. Thành phố đề xuất hỗ trợ 50% tiền lãi vay, tối đa 5 năm, cho một số dự án, đồng thời khuyến khích bãi đỗ ngầm gắn với giao thông công cộng và nghiên cứu tận dụng một số không gian dưới gầm cầu làm bãi xe.

Trong bối cảnh chỗ đỗ khan hiếm, chi phí gửi xe tại các vị trí được phép đỗ cũng tăng. Từ 15/10/2026, Hà Nội áp dụng mức giá mới đối với dịch vụ trông giữ xe sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Ôtô dưới 9 chỗ tại khu vực đô thị lõi có giá 50.000 đồng mỗi 60 phút, trong khi xe máy tăng lên 10.000 đồng mỗi lượt. Thành phố cho biết việc điều chỉnh giá nhằm điều tiết nhu cầu, khuyến khích sử dụng các bãi đỗ tập trung và hạn chế đỗ xe kéo dài trên lòng đường, hè phố.