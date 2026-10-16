Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe
Sau 3 tháng của quý III/2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cảnh ế ẩm của nhiều dòng xe khi doanh số bán hàng không đạt nổi mốc 100 chiếc, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và xu hướng dịch chuyển thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, có những dòng xe thì do yêu tố khách quan dẫn đến doanh số kém.
Toyota Vios dẫn đầu doanh số, Honda City bứt tốc mạnh mẽ bám đuổi sát nút đối thủ đồng hương.
Theo Bảo Linh/VOV.VN ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/10/2026 07:00 AM (GMT+7)