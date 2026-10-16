Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe

Sự kiện: Isuzu mu-X Honda Civic Hyundai Elantra

Sau 3 tháng của quý III/2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến cảnh ế ẩm của nhiều dòng xe khi doanh số bán hàng không đạt nổi mốc 100 chiếc, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt và xu hướng dịch chuyển thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, có những dòng xe thì do yêu tố khách quan dẫn đến doanh số kém.

Thị trường ô tô Quý III/2026: Nhiều mẫu không bán nổi 100 xe - 1

Đây là 5 mẫu sedan bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 9/2026
Đây là 5 mẫu sedan bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 9/2026

Toyota Vios dẫn đầu doanh số, Honda City bứt tốc mạnh mẽ bám đuổi sát nút đối thủ đồng hương.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bảo Linh/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 07:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Isuzu mu-X Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN