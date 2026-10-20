Giá xe máy điện tháng 10 giảm sâu nhất lên đến 6 triệu đồng

Sau giai đoạn cao điểm mua sắm đầu năm học mới, thị trường xe máy điện bước sang tháng 10 với nhiều mức giảm giá khá hấp dẫn từ hãng xe và đại lý để thu hút người mua. Mức giảm giá giữa các thương hiệu có sự khác biệt, từ hỗ trợ trực tiếp vài triệu đồng đến giảm sâu so với giá niêm yết.

Theo đó, tháng 10, hãng xe VinFast có 3 mẫu xe máy điện giảm giá đáng chú ý. Evo Grand Lite được giảm 2 triệu đồng, Evo Grand giảm 3 triệu đồng và Feliz 2025 giảm 3 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Feliz II thuê pin được giảm 4 triệu đồng, còn Kinet thuê pin có mức ưu đãi cao nhất, lên tới 6 triệu đồng.

Các mức giảm được phân bổ trên nhiều dòng xe, giúp người mua có thêm lựa chọn tùy theo ngân sách và nhu cầu sử dụng. Nhóm Evo Grand hướng đến người dùng cần phương tiện đi lại hằng ngày, trong khi Feliz có kiểu dáng xe tay ga quen thuộc, phù hợp với khách hàng muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện. Kinet bổ sung thêm lựa chọn trong danh mục sản phẩm của hãng.

VinFast có 3 mẫu xe máy điện đang giảm giá trong tháng 10. Ảnh: VinFast Thăng Long

Honda CUV e: cũng là một trong những mẫu xe điện có mức giá biến động đáng chú ý trong tháng 10. Theo khảo sát tại các đại lý, mẫu xe này hiện được chào bán trong khoảng 39-59 triệu đồng, giảm khoảng 4,8-5,1 triệu đồng so với mức giá niêm yết 44,1-63,8 triệu đồng của hãng.

CUV e: thuộc nhóm xe máy điện có giá bán tương đối cao, hướng tới người dùng đô thị cần một phương tiện có thiết kế hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion do Honda phát triển, với cấu hình hai pin, cho phạm vi di chuyển khoảng 73km sau mỗi lần sạc. Ngoài cách sạc thông thường, người dùng có thể đổi pin tại các trạm đổi pin của Honda, qua đó giảm thời gian chờ sạc khi cần di chuyển thường xuyên.

Về vận hành, xe được trang bị động cơ điện có công suất định danh 4,2kW, công suất tối đa 6kW và mô-men xoắn cực đại 22Nm. Điểm mạnh của CUV e: nằm ở khả năng vận hành, các tiện ích hỗ trợ và phương án đổi pin. Tuy nhiên, mức giá cao vẫn là rào cản đối với người mua phổ thông, trong khi phạm vi di chuyển khoảng 73km mỗi lần sạc có thể chưa đáp ứng nhu cầu đi lại dài ngày nếu không thuận tiện tiếp cận điểm sạc hoặc đổi pin.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, Honda ICON e: hiện được một số đại lý áp dụng ưu đãi 2 triệu đồng. Theo khảo sát của phóng viên tại một HEAD trên đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội, giá bán thực tế của mẫu xe này còn khoảng 28,04 triệu đồng, đã bao gồm pin và tùy phiên bản.

Honda ICON e: được định vị là xe máy điện đô thị nhỏ gọn, hướng tới học sinh, sinh viên và người dùng có nhu cầu đi lại hằng ngày trong phạm vi thành phố. Xe có kiểu dáng nhỏ, chiều cao yên thấp, thuận tiện cho việc điều khiển và sử dụng trong điều kiện giao thông đông đúc.

Lợi thế của ICON e: là thiết kế gọn gàng, thương hiệu quen thuộc và mức giá sau ưu đãi tương đối dễ tiếp cận. Tuy nhiên, khả năng vận hành chưa thực sự nổi bật khi so với một số đối thủ cùng tầm giá. Công suất động cơ và quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc cũng là những yếu tố người mua cần cân nhắc nếu thường xuyên đi xa hoặc cần sử dụng xe với cường độ cao.

Đáng chú ý, Yamaha NEO’s tiếp tục được một số đại lý giảm giá trong tháng 10. Tại đại lý Yamaha Town ở Hà Nội, mẫu xe này được giảm trực tiếp 3 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 33,9 triệu đồng, giá xe đã bao gồm pin.

NEO’s là mẫu xe máy điện có thiết kế thời trang, hướng tới nhóm khách hàng trẻ sống tại đô thị. Phiên bản 2026 sở hữu kiểu dáng hiện đại, cụm đèn LED tròn đặc trưng cùng nhiều lựa chọn màu sơn. Xe sử dụng động cơ điện do Yamaha phát triển, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Yamaha Neo's hiện chỉ còn 33,9 triệu đồng, thấp hơn 3 triệu đồng so với niêm yết hãng 36,9 triệu đồng.

Ưu điểm của NEO’s nằm ở thiết kế khác biệt, thương hiệu lâu năm và khả năng vận hành phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố. Tuy nhiên, ngay cả khi giảm giá, mẫu xe này vẫn thuộc nhóm có giá bán tương đối cao. Nếu chỉ sử dụng một pin, phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc cũng chưa phải lợi thế nổi bật so với một số đối thủ. Vì vậy, mức giá thực tế và nhu cầu sử dụng sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua xe.

Ở nhóm thương hiệu khác, Yadea hiện tập trung vào chương trình trợ giá 5 triệu đồng khi thu xe máy xăng cũ đổi sang xe điện. Ngoài chính sách này, chưa ghi nhận thêm thông tin về chương trình giảm giá riêng trong tháng 10 từ dữ liệu khảo sát được cung cấp.

Chính sách đổi xe cũ có thể giúp giảm chi phí ban đầu cho người dùng muốn chuyển sang phương tiện chạy điện. Tuy nhiên, mức hỗ trợ thực tế và điều kiện áp dụng cần được kiểm tra tại đại lý, bao gồm loại xe cũ được chấp nhận, giấy tờ cần thiết và cách xác định giá trị hỗ trợ.

Trong khi đó, Dat Bike chưa ghi nhận đợt giảm giá mới trong tháng 10 theo thông tin hiện có.

Nhìn chung, thị trường xe máy điện tháng 10 có sự phân hóa về chính sách giá. Honda và Yamaha gây chú ý với mức chênh lệch đáng kể giữa giá niêm yết và giá bán tại đại lý, trong khi VinFast áp dụng ưu đãi trên nhiều dòng sản phẩm.