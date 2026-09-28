Đây là 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 8/2026

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 8/2026 sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của tháng Ngâu, với tổng doanh số ước tính 48.484 xe, bao gồm 25.395 xe thuộc phạm vi thống kê của VAMA, 2.928 xe Hyundai do TC Motor phân phối và 20.161 xe VinFast. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng doanh số của ba nhóm này đạt 436.333 xe. Riêng số liệu của VAMA cho thấy doanh số toàn thị trường trong tháng 8 giảm 25% so với tháng 7 và giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh sức mua giảm, nhóm 10 mẫu xe bán ít nhất thị trường tiếp tục có sự góp mặt chủ yếu của các dòng xe nhập khẩu, xe giá cao hoặc những mẫu thuộc phân khúc có dung lượng khách hàng tương đối nhỏ.

Cụ thể, Ford Mustang Mach-E đứng đầu danh sách với chỉ 3 xe được bàn giao trong tháng 8, giảm 1 xe so với tháng trước. Xếp ngay sau là Isuzu mu-X với 6 xe, tăng 1 xe. Hyundai Elantra đứng thứ ba với 14 xe, trong khi Toyota Alphard bán 17 xe và Suzuki Swift đạt 19 xe. Nhóm tiếp theo gồm Toyota Avanza với 26 xe, Isuzu D-Max 26 xe, Toyota Land Cruiser 30 xe, Toyota Land Cruiser Prado 31 xe và Honda Civic 33 xe.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 8/2026: