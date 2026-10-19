Đây là 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2026

Thị trường ô tô Việt Nam khởi sắc trong tháng 9/2026 khi doanh số cộng gộp từ VAMA, TC Motor và VinFast đạt 62.590 xe. Trong đó, các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tiêu thụ 35.094 xe, Hyundai Thành Công đạt 3.872 xe, còn VinFast bàn giao 23.624 ô tô điện. Kết quả này cho thấy sức mua trên thị trường tiếp tục phục hồi, tạo động lực cho các hãng xe trong giai đoạn cuối năm.

Ở phân khúc MPV bán chạy tháng 9/2026, VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu với 5.027 xe bán ra, bỏ xa các đối thủ còn lại. Mitsubishi Xpander đứng thứ hai với 954 xe, theo sau là Toyota Innova Cross đạt 831 xe, Toyota Veloz Cross đạt 602 xe và Kia Carens với 363 xe.

Kết quả này cho thấy VinFast Limo Green đang tạo khoảng cách lớn với các đối thủ, trong khi Mitsubishi Xpander và nhóm xe Toyota tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc MPV động cơ đốt trong.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2026: