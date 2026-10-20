Chỉ trên dưới 200 triệu đồng đã có Hyundai Accent “che nắng, che mưa”

Thị trường ô tô cũ đang ghi nhận nhiều tin rao bán Hyundai Accent với giá khoảng 190 - 220 triệu đồng, trải dài từ xe đời 2011 đến 2019, có cả phiên bản số sàn và số tự động. Với ngân sách trên dưới 200 triệu đồng, người mua đã có thể tìm được một chiếc sedan hạng B phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, nhưng cần cân nhắc kỹ tuổi xe, tình trạng vận hành và chi phí bảo dưỡng sau khi mua.

Theo khảo sát các tin rao bán xe cũ, một chiếc Hyundai Accent 1.4 MT đời 2013 đang được chào bán với giá 190 triệu đồng tại Hà Nội. Theo nội dung đăng bán, xe nhập khẩu, sơn màu bạc, sử dụng động cơ xăng 1.4L, hộp số sàn và có 5 chỗ ngồi.

Một số tin rao bán Hyundai Accent cũ.

Người bán giới thiệu xe có máy móc nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước và chỉ xây xước nhẹ. Nếu thông tin được xác minh, đây có thể là lựa chọn dành cho người mua đang tìm một chiếc sedan để đi làm, đưa đón gia đình hoặc di chuyển trong đô thị với ngân sách hạn chế.

Tuy nhiên, chiếc xe đã có hơn 10 năm sử dụng. Bên cạnh tình trạng động cơ và hộp số, người mua cần kiểm tra hệ thống làm mát, điều hòa, hệ thống treo, khung gầm và các chi tiết cao su đã lão hóa theo thời gian. Giá bán 190 triệu đồng cũng chưa phản ánh toàn bộ số tiền cần chi để đưa xe vào trạng thái vận hành ổn định.

Ảnh thực tế một chiếc Hyundai Accent đời 2018 được rao bán.

Ở nhóm giá cao hơn, các tin rao cho thấy Hyundai Accent cũ có sự khác biệt đáng kể về đời xe, hộp số và quãng đường đã sử dụng.

Một chiếc Hyundai Accent 1.4 AT đời 2013 đang được rao bán với giá 215 triệu đồng tại Đà Nẵng. Theo thông tin đăng tải, xe nhập khẩu, sơn màu trắng, sử dụng động cơ xăng 1.4L, hộp số tự động và đã đi khoảng 120.000 Km. Người bán cho biết đây là xe chính chủ, được gia đình sử dụng và có nhu cầu nhượng lại. So với bản số sàn cùng đời có giá 190 triệu đồng, chiếc xe này đắt hơn 25 triệu đồng, đổi lại người mua có hộp số tự động.

Một lựa chọn khác là Hyundai Accent 1.4 AT đời 2011, được chào bán với giá 218 triệu đồng tại Thanh Hóa. Xe nhập khẩu, sơn màu bạc, sử dụng động cơ 1.4L và hộp số tự động. Tin rao ghi nhận quãng đường 123.456 Km, đồng thời người bán cam kết các chi tiết còn nguyên bản. Những thông tin về trang bị an toàn, lịch sử sử dụng và tình trạng thực tế cần được kiểm tra trực tiếp trước khi giao dịch.

Với người mua muốn tìm xe đời gần hơn, một chiếc Hyundai Accent 1.4 MT Base đời 2018 đang được rao bán với giá 209 triệu đồng tại TP.HCM. Theo tin đăng, xe lắp ráp trong nước, sơn màu trắng, sử dụng động cơ xăng 1.4L, hộp số sàn và có 5 chỗ ngồi. Người bán cho biết xe được gia đình sử dụng, máy móc nguyên bản, không tai nạn và không ngập nước. So với xe đời 2013, mẫu xe đời 2018 có lợi thế về tuổi xe, nhưng người mua vẫn cần đánh giá tình trạng thực tế thay vì chỉ dựa vào năm sản xuất.

Ở mức giá 219 triệu đồng, một chiếc Hyundai Accent 1.4 MT Base đời 2019 tại TP.HCM cũng xuất hiện trong danh sách khảo sát. Xe lắp ráp trong nước, sơn màu trắng, hộp số sàn và được người bán giới thiệu là xe một đời chủ. Tuy nhiên, tin rao ghi nhận quãng đường đã đi lên tới 200.000 Km. Đây là yếu tố cần đặc biệt lưu ý bởi dù đời xe còn tương đối mới, mức sử dụng cao có thể khiến người mua phải dự trù chi phí kiểm tra và thay thế nhiều chi tiết cơ khí.

Như vậy, trong khoảng giá 190 - 219 triệu đồng, người mua có thể cân nhắc Hyundai Accent từ đời 2011 đến 2019, với cả số sàn và số tự động. Giá rao bán không tăng giảm hoàn toàn theo năm sản xuất mà còn phụ thuộc vào phiên bản, nguồn gốc xe, số Km đã đi, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng thân vỏ.