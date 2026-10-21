Bảng giá Honda Wave Alpha tháng 10/2026: Giá đại lý cao hơn tới 4,5 triệu đồng

Không sở hữu nhiều trang bị hiện đại như các dòng xe tay ga, Honda Wave Alpha vẫn ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, kiểu dáng gọn nhẹ, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được đánh giá cao về khả năng vận hành ổn định và độ bền bỉ. Đáng chú ý, Wave Alpha hiện vẫn sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu bằng chế hòa khí, một trang bị ngày càng ít phổ biến trên thị trường xe máy mới.

Về vận hành, Honda Wave Alpha được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 109,2 cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 6,12 kW và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 1,72 lít/100 km, góp phần tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng.

Ở phiên bản mới nhất đang được phân phối trên thị trường, Wave Alpha sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng phía trước luôn bật khi xe hoạt động, kết hợp với cụm đồng hồ analog truyền thống. Xe sử dụng ổ khóa cơ tích hợp 3 chức năng, trong khi hệ thống phanh vẫn là phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau. Bộ vành nan hoa 17 inch đi kèm lốp có săm, với kích thước lốp trước 70/90-17M/C 38P và lốp sau 80/90-17M/C 50P.

Về giá bán, theo khảo sát tại các đại lý, Honda Wave Alpha hiện có mức giá thực tế cao hơn giá niêm yết của hãng. Chẳng hạn, phiên bản Tiêu chuẩn được chào bán ở mức 20,49 triệu đồng, cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với giá đề xuất. Trong khi đó, phiên bản Cổ điển và Đặc biệt có giá bán cao hơn.

Dưới đây là bảng giá Honda Wave Alpha cập nhật tháng 10/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Wave Alpha tiêu chuẩn 17,957,455 20,490,000 2,532,545 Wave Alpha đặc biệt 18,841,091 21,490,000 2,648,909 Wave Alpha cổ điển 19,037,455 23,590,000 4,552,545

Lưu ý: Giá bán trong bảng chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo chính sách kinh doanh, chương trình ưu đãi và từng đại lý.