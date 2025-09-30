Xe điện hạng sang: Hào nhoáng bề ngoài, lắm nỗi lo bên trong

Mặc dù việc sở hữu một chiếc EV hạng sang mang lại cảm giác sang trọng và thân thiện với môi trường, nhưng chi phí ban đầu không hề thấp. Thực tế, giá của những chiếc xe này thường cao hơn nhiều so với mức giá mà người tiêu dùng kỳ vọng.

Mercedes-AMG EQS 2025 có giá quốc tế lên đến gần từ 3,93 tỷ đồng.

Các vấn đề mà EV hạng sang gặp phải không chỉ dừng lại ở chi phí mua sắm. Những thách thức như pin kém hiệu suất, giá trị khấu hao nhanh, chi phí bảo trì cao và sự thay đổi công nghệ liên tục đang gây khó khăn cho ngành công nghiệp này.

Hơn nữa, việc thiếu trạm sạc cũng là một vấn đề lớn. Chẳng hạn, mẫu Mercedes-AMG EQS 2025 chỉ được đánh giá 7,5/10 trên Car and Driver, với giá khởi điểm cho thị trường quốc tế 148.700 USD (3,93 tỷ đồng). Trong bối cảnh công nghệ mới nổi, một số vấn đề có thể được chấp nhận, nhưng với một sản phẩm cao cấp, điều này là không thể tha thứ.

Khi giá xe bắt đầu vượt qua con số 100.000 USD, nhu cầu sở hữu một chiếc xe hạng sang càng trở nên cấp thiết. Mặc dù các nhà sản xuất đang nỗ lực cải thiện công nghệ, đặc biệt là về pin, điều này có thể tạo ra nhiều vấn đề hơn cho thị trường xe điện hạng sang hiện tại.

Nội thất hạng sang của Mercedes-AMG EQS 2025.

Xe điện hạng sang cũng gặp phải những vấn đề tương tự như xe RV điện (eRV, xe cắm trại năng lượng mặt trời), khi những chiếc xe lớn hơn cần pin lớn hơn để đáp ứng hiệu suất và các tính năng bổ sung. Tuy nhiên, việc tăng kích thước pin đồng nghĩa với việc tăng trọng lượng xe và gây thêm áp lực lên pin. Một số kỹ sư đang nghiên cứu các loại pin cấu trúc nhằm giảm trọng lượng xe, nhưng người dùng vẫn phải trả thêm tiền cho những bộ pin có khả năng hỗ trợ các chức năng cao cấp.

Chẳng hạn, Mercedes-AMG EQS 2025 được khen ngợi về khả năng tăng tốc và hệ thống treo, nhưng lại bị chê về khả năng vận hành và thiết kế màn hình hành khách quá lớn. Với phạm vi hoạt động chỉ khoảng 500 km, mức trung bình cho một chiếc xe điện, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư số tiền lớn cho chiếc xe này.

Một vấn đề khác là xe điện hạng sang mất giá nhanh hơn so với xe chạy bằng xăng cùng phân khúc. Xe hạng sang chạy bằng xăng đã mất giá 50% sau ba năm, trong khi xe phổ thông chỉ mất 30-35%. Điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn với xe điện do pin lithium-ion bị xuống cấp theo thời gian, dẫn đến giảm phạm vi hoạt động và tuổi thọ pin.

Nhưng pin vẫn là nhược điểm lớn của các mẫu xe điện hạng sang.

Mặc dù có những nghiên cứu về pin mới hứa hẹn khả năng hoạt động lâu dài hơn, công nghệ hiện tại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường xe điện hạng sang. Những vấn đề này càng trở nên phức tạp khi xét đến các yếu tố như chi phí ban đầu, mạng lưới sạc hạn chế và độ tin cậy khi sạc.

Trong bối cảnh này, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào một chiếc xe điện hạng sang.