Hyundai bán gần 4.000 xe trong tháng 5/2026, Creta và Tucson tiếp tục dẫn dắt doanh số

Theo báo cáo mới công bố của Tập đoàn Thành Công (TC Group), tổng lượng xe Hyundai bàn giao đến khách hàng trong tháng 5 đạt 3.921 xe, tăng 0,4% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, doanh số cộng dồn của Hyundai đạt 21.323 xe.

Trong dải sản phẩm xe du lịch, Hyundai Creta tiếp tục giữ vị trí bán chạy nhất với 691 xe đến tay khách hàng, tăng gần 20% so với tháng 4. Xếp ngay sau là Hyundai Tucson với 651 xe bán ra, tăng 3,9%. Kết quả này cho thấy nhóm SUV vẫn duy trì sức hút lớn trên thị trường, trở thành động lực tăng trưởng chính của Hyundai trong những tháng đầu năm.

Ở các phân khúc còn lại, Hyundai Stargazer ghi nhận doanh số 301 xe, Accent đạt 251 xe và Grand i10 bán được 155 xe. Nhóm SUV cỡ lớn gồm Santa Fe và Palisade lần lượt đạt doanh số 124 xe và 108 xe. Đáng chú ý, Palisade trước đó đã được điều chỉnh giá bán trong tháng 4/2026 nhưng vẫn duy trì sức tiêu thụ ổn định.

Các mẫu xe còn lại như Custin, Venue và Elantra đạt doanh số lần lượt 95 xe, 94 xe và 33 xe trong tháng 5. Bên cạnh mảng xe du lịch, Hyundai tiếp tục ghi nhận đóng góp đáng kể từ xe thương mại với 1.417 xe bán ra, tăng 5,7% so với tháng trước. Tính từ đầu năm, doanh số xe thương mại của hãng đã đạt 6.044 xe.

Bước sang tháng 6, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi dành cho nhiều mẫu xe chủ lực với giá trị lên tới 220 triệu đồng, cùng các quyền lợi hậu mãi như thẻ hội viên Hyundai và chính sách gia hạn bảo hành đối với một số dòng xe.