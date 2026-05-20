Giảm giá sâu gần 1 tỷ đồng liệu Ford Mustang Mach E có tạo nên doanh số tốt

Mẫu SUV điện tiền tỷ Ford Mustang Mach E ghi nhận doanh số gần 50 xe sau khi được điều chỉnh giảm giá bán công bố gần 1 tỷ đồng. Doanh số này cao hơn gấp đôi doanh số 8 tháng trước bán ra của Mustang Mach E khi chưa giảm giá.

Theo báo cáo từ VAMA, doanh số tháng 4/2026 của Mustang Mach-E là 49 xe. Đây là doanh số cao nhất từ trước đến nay của mẫu SUV điện nhà Ford. Đáng chú ý, doanh số này cao hơn gấp 2 lần tổng doanh số 8 tháng bán ra của mẫu xe này khi chưa giảm giá công bố, 23 xe sau 8 tháng.

Cụ thể, 4 tháng cuối năm 2025, có 22 chiếc Mustang Mach-E được bán ra. Sau 2 tháng đầu năm 2026, chỉ có duy nhất 1 chiếc Mustang Mach-E được bán. Có vẻ nhận thấy thị trường và khách hàng không mặn mà với mẫu SUV điện này, đầu tháng 4/2026 vừa qua, Ford đã mạnh tay giảm giá công bố cho Mustang Mach-E khá sốc tới 900 triệu đồng, từ 2,599 tỷ đồng xuống còn 1,699 tỷ đồng, tương đương gần 35% giá trị xe.

Ngoài ra còn là loạt khuyến mãi miễn phí sạc pin trong thời gian 5 năm, tặng bộ sạc treo tường và bộ sạc di động, hỗ trợ kỹ thuật và cứu hộ,... Đây được xem là nỗ lực khá mạnh tay của Ford VN nhằm cải thiện doanh số và “dọn” bớt xe tồn kho bởi theo thông tin triệu hồi dòng xe điện này tại VN, còn gần tới 500 chiếc Mustang Mach-E đang tồn kho và rõ ràng việc giảm giá mạnh tay này đã có tách động thúc đẩy doanh số tức thì.

Rõ ràng, việc bán xe điện tại VN là một thử thách không nhỏ dù hãng xe đó có đang lớn mạnh, có đang thành công với nhiều dòng xe xăng/dầu khác nhưng khi bước vào cuộc chơi xe điện, yếu tố tạm sạc và giá bán lại được khách hàng ưu tiên nhiều hơn là thương hiệu. Ford Mustang Mach-E đánh dấu lần đầu tiên Ford ra mắt một mẫu xe thuần điện tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe điện đầu tiên của Ford Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico.

Ford Mustang Mach-E có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.713 x 1.881 x 1.627 (mm). Chiều dài cơ sở 2.984 mm. Thân xe trang bị mâm đúc hợp kim nhôm 19 inch với hệ thống phanh Brembo, đi kèm bộ lốp 225/55R19. Phía trước trang bị hệ thống treo độc lập MacPherson, trong khi phía sau trang bị hệ thống treo đa điểm.

Ford Mustang Mach-E tại Việt Nam được trang bị hệ thống động cơ điện kép với 2 mô-tơ đặt trước – sau, dẫn động bốn bánh toàn thời gian cho công suất tối đa đạt 389 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm. Sức mạnh cho phép thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,5 giây. Bên dưới sàn xe, Ford Mustang Mach-E trang bị khối pin Lithium-ion phạm vi mở rộng với 376 cell và dung lượng hiệu dụng 88 kWh cho phạm vi hoạt động lên đến 550 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

Việc Ford VN điều chỉnh giá công bố của mẫu SUV điện Mustang Mach-E xuống còn 1,699 tỷ đồng giúp mẫu xe này dễ tiếp cận hơn với các khách hàng yêu thích mẫu SUV điện thể thao này từ khi ra mắt nhưng còn ngại về giá bán.